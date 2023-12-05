"Прыжок смерти": мужчина нырнул в ледяную воду с более 40 м и побил мировой рекорд — видео

В Норвегии мужчина побил собственный рекорд по прыжкам в ледяную воду.

В Норвегии мужчина по имени Кен Сторнес совершил прыжок в ледяную воду с высоты 40,5 метров и побил собственный мировой рекорд.

Кен Сторнес известен как "Последний викинг" — любит "качать железо, махать топорами" и прыгать в холодную воду.

Два года назад он уже ставил рекорд – тогда Сторнес прыгнул в ледяную воду с отметки 31 метр.

Ледяная вода мужчину не смутила – для подстраховки перед прыжком он бросил камень в воду, чтобы пробить лед.

Напомним, в Германии мужчина установил у себя дома 555 новогодних елок и побил рекорд (фото).

Читайте также: