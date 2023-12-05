"Прыжок смерти": мужчина нырнул в ледяную воду с более 40 м и побил мировой рекорд — видео

В Норвегии мужчина побил собственный рекорд по прыжкам в ледяную воду.
В Норвегии мужчина по имени Кен Сторнес совершил прыжок в ледяную воду с высоты 40,5 метров и побил собственный мировой рекорд.
Кен Сторнес известен как "Последний викинг" — любит "качать железо, махать топорами" и прыгать в холодную воду.
Два года назад он уже ставил рекорд – тогда Сторнес прыгнул в ледяную воду с отметки 31 метр.
Ледяная вода мужчину не смутила – для подстраховки перед прыжком он бросил камень в воду, чтобы пробить лед.
Напомним, в Германии мужчина установил у себя дома 555 новогодних елок и побил рекорд (фото).
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