Псевдовыборы РФ на оккупированных территориях: ЕС готовится наказать всех причастных

ЕС введет новые санкции против РФ за псевдовыборы / © Unsplash

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Брюссель готовит санкции в отношении каждого, кто участвовал в организации так называемых «выборов» на временно оккупированных Россией территориях Украины или же выдвигал свою кандидатуру. Это касается так называемых «выборов» в Государственную Думу РФ, которые состоялись 18–20 сентября 2026 года.

Об этом стало известно из заявления Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

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Евросоюз готовит санкции против всех причастных к псевдовыборам на оккупированных территориях Украины

«Лица, причастные к организации этих фиктивных "выборов" или выдвинутые кандидатами на временно оккупированных территориях Украины, а также ответственные за подрыв возможности проведения свободных и честных выборов в самой России, попадут под санкции», — говорится в документе.

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В дипломатическом ведомстве Евросоюза категорически осудили проведение россиянами фарса под видом волеизъявления в Крыму, Севастополе, а также на захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Брюссель в очередной раз подчеркнул, что не признает ни сам факт проведения этих «выборов», ни их результаты, ведь такие действия являются очередным прямым нарушением международного права, Устава ООН, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

В ЕС в очередной раз призвали Кремль уважать международно признанные украинские границы, немедленно и безоговорочно прекратить захватническую войну, вывести свои войска и технику со всей территории Украины и согласиться на полное и безусловное прекращение огня.

Отдельное внимание в заявлении уделено и тому, как проходил избирательный процесс в самой РФ. В Евросоюзе констатировали глубокое разрушение демократических институций в условиях авторитарного режима, усиленное систематическими репрессиями против любой оппозиции и злоупотреблением админресурсом.

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В частности, в заявлении говорится, что РФ лишила избирателей альтернативы, отказав в регистрации в федеральном списке партии «Яблоко» — единственной силы с антивоенной программой. К тому же, Москва отказалась пригласить наблюдателей от ОБСЕ, что лишило общество и институции возможности получить независимую и объективную оценку волеизъявления.

«Европейский Союз снова заявляет о своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении.

Санкции против России: последние новости

Напомним, Дональд Трамп подписал закон покойного сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций против России и Ирана, который предусматривает пошлины до 100% против стран-покупателей российских энергоносителей (в частности, Китая и Индии) и ударит по ОПК, финансам и «теневому флоту» РФ. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за принятие документа, отметив, что экономическое давление является ключом к завершению войны.

Политолог Сергей Таран в эфире «Київ24» отметил, что этот закон дает Трампу мощный инструмент влияния и «легитимизацию» для введения санкций против государств, которые помогают Москве обходить ограничения. Это особенно актуально в преддверии сложных переговоров с Си Цзиньпином. Хотя эксперт не ожидает «адских санкций» против всех, он убежден, что Трамп непременно будет использовать этот механизм.

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Двухпартийная поддержка закона демонстрирует запрос американского общества и политиков обеих партий на более жесткую политику по отношению к РФ. По словам Тарана, Трамп будет вынужден корректировать свою внешнюю политику с учетом позиции Конгресса и избирателей, особенно в контексте предстоящих выборов, где демократы могут получить большинство по меньшей мере в одной из палат.

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