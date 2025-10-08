"Пшонка-стайл": кадры Овального кабинета Трампа вызвали волну возмущения

Белый дом / © Associated Press

В США показали, как выглядит Овальный кабинет президента Дональда Трампа. Чрезмерное обрамление комнаты золотом вызвало оживленные обсуждения среди американцев и глобальной сети.

Кадры обнародовал Белый дом.

На обнародованном видео видно, что едва ли не все — в золоте. Трофеи, вазы, картины и многое другое.

Как сообщил представитель Белого дома, золото самой высокой пробы Трамп оплатил из своего кармана.

Впрочем, увиденное вызвало волну обсуждений в Сети.

«Свет позолоченного Овального кабинета президента Трампа вызвало возмущение либералов из-за „показной перегрузки золотом“, — написал консервативный либертарианец Дони Куп.

Журналист Эрик Доэрти добавил, что кабинет «действительно выглядит потрясающе».

«Овал Трампа выглядит гораздо лучше, чем у Байдена и Обамы», — подчеркнул он.

Ранее речь шла о том, что поведение Трампа вызывает озабоченность его психическим состоянием. Причиной, в частности, стал странный ролик, обнародованный американским лидером в Сети. Так, созданное ИИ фейковое видео рекламировало «больницы с медицинскими кроватями» (med bed hospitals).

«Я думаю, президент увидел это видео, опубликовал его, а затем убрал. Он имеет на это право. Это его соцсеть. Он очень открыт, как вы знаете. Вы слышите его напрямую. Он любит делиться мемами, видео, репостами других пользователей. И, по моему мнению, это освежающее — мать президента, который настолько откровенен и честен», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.