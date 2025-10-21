- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 302
- Время на прочтение
- 1 мин
Психолог объяснила, почему Путин кривляется, и назвала новый защитный механизм диктатора
Поведение российского президента Владимира Путина свидетельствует о повышенном уровне тревожности и страхе.
В риторике диктатора Кремля Владимира Путина появился новый элемент — ужимки и неуверенный юмор, которые являются его психологическими защитными реакциями.
Об этом в эфире "24 Канала" рассказала психолог Елена Шершнева.
Она отметила, что внешние жесты и манеры Путина выдают его внутреннее состояние.
«Его новый „инструмент“ — ужимки. Это форма защиты. Раньше он вел себя сдержанно, держал имидж сильной фигуры. Теперь только гримасы и клоунада. Путин напуган», — объяснила Шершнева.
По ее словам, в поведении российского президента отчетливо прослеживается параноидальный компонент. Именно поэтому Путин редко появляется публично и продолжает прятаться в бункерах, что стало его типичной моделью безопасности.
Психологиня также обратила внимание, что во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске Путин использовал юмор как способ самозащиты, являющийся типичной реакцией для человека, испытывающего страх или неуверенность.
«Именно юмор в его риторике – это не сила, а проявление внутреннего страха. Он пытается снизить напряжение, скрывая настоящее эмоциональное состояние», — отметила эксперт.
Напомним, очередная встреча главы Кремля Путина и президента США Трампа должна состояться в Будапеште (Венгрия) в ближайшее время.
ТСН.ua уже рассказал, может ли встреча стать шагом к долгожданному миру в Украине.