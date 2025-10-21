Психолог объяснила, почему Путин кривляется, и назвала новый защитный механизм диктатора

© Associated Press

Реклама

В риторике диктатора Кремля Владимира Путина появился новый элемент — ужимки и неуверенный юмор, которые являются его психологическими защитными реакциями.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказала психолог Елена Шершнева.

Она отметила, что внешние жесты и манеры Путина выдают его внутреннее состояние.

Реклама

«Его новый „инструмент“ — ужимки. Это форма защиты. Раньше он вел себя сдержанно, держал имидж сильной фигуры. Теперь только гримасы и клоунада. Путин напуган», — объяснила Шершнева.

По ее словам, в поведении российского президента отчетливо прослеживается параноидальный компонент. Именно поэтому Путин редко появляется публично и продолжает прятаться в бункерах, что стало его типичной моделью безопасности.

Психологиня также обратила внимание, что во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске Путин использовал юмор как способ самозащиты, являющийся типичной реакцией для человека, испытывающего страх или неуверенность.

«Именно юмор в его риторике – это не сила, а проявление внутреннего страха. Он пытается снизить напряжение, скрывая настоящее эмоциональное состояние», — отметила эксперт.

Реклама

Напомним, очередная встреча главы Кремля Путина и президента США Трампа должна состояться в Будапеште (Венгрия) в ближайшее время.

ТСН.ua уже рассказал, может ли встреча стать шагом к долгожданному миру в Украине.