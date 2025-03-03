Психолог проанализировала спор президентов в Белом доме: ее вывод о Трампе поражает

По мнению психологи Веры Романовой, поведение Трампа на переговорах с Зеленским в Овальном кабинете — это "заигрывание с Путиным".

Президент США Дональд Трамп ведет себя как самый яркий тролль в интернете.

Об этом в эфире "Киев24" заявила психолог Вера Романова, проанализировавшая спор президентов в Белом доме.

"Такую же манеру поведения использовал и Путин, когда Зеленский пришел к власти", — отметила психологиня.

По мнению Веры Романовой, подобное поведение Трампа на переговорах с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете — это "заигрывание с Путиным".

"Именно Трамп нарушил правила дипломатических переговоров", — считает психолог.

Ранее у Трампа назвали условие для возобновления контактов с Украиной. "Мы будем готовы снова вступить в контакт, когда они будут готовы заключить мир", – заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля завершилась скандальной ссорой. После разговора на повышенных тонах украинская делегация покинула Белый дом, а подписание соглашения о полезных ископаемых было отменено.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина к территориальным уступкам.

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