Психолог проанализировала спор президентов в Белом доме: ее вывод о Трампе поражает

По мнению психологи Веры Романовой, поведение Трампа на переговорах с Зеленским в Овальном кабинете — это "заигрывание с Путиным".
Президент США Дональд Трамп ведет себя как самый яркий тролль в интернете.
Об этом в эфире "Киев24" заявила психолог Вера Романова, проанализировавшая спор президентов в Белом доме.
"Такую же манеру поведения использовал и Путин, когда Зеленский пришел к власти", — отметила психологиня.
По мнению Веры Романовой, подобное поведение Трампа на переговорах с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете — это "заигрывание с Путиным".
"Именно Трамп нарушил правила дипломатических переговоров", — считает психолог.
Ранее у Трампа назвали условие для возобновления контактов с Украиной. "Мы будем готовы снова вступить в контакт, когда они будут готовы заключить мир", – заявил государственный секретарь Марко Рубио.
Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля завершилась скандальной ссорой. После разговора на повышенных тонах украинская делегация покинула Белый дом, а подписание соглашения о полезных ископаемых было отменено.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина к территориальным уступкам.
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