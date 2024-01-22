Психологическая война: Тайвань снова обнаружил воздушные шары Китая возле своих границ

Министерство обороны Тайваня в воскресенье, 21 января, обнаружило шесть китайских воздушных шаров, пролетавших над Тайваньским проливом, один из которых пересек остров. Остальные пять воздушных шаров улетели на север Тайваня.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что подобные инциденты участились за последние полтора месяца.

В начале этого месяца Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против населения острова с помощью воздушных шаров.

Как пишет Reuters, возможность использования Китаем воздушных шаров для шпионажа стала глобальной проблемой в феврале прошлого года, когда США сбили, по их мнению, китайский воздушный шар для наблюдения.

Китай заявил, что это был случайно сбившийся с курса гражданский аппарат.

Средняя линия Тайваньского пролива раньше служила неофициальным барьером между Тайванем и Китаем, но китайские истребители, беспилотники, а теперь воздушные шары регулярно летают над ней. Китай заявляет, что не признает существование срединной линии.

Напомним, Китай усилил активность вокруг Тайваня – зафиксированы самолеты и истребители.

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