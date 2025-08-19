Психологиня расшифровала необычное поведение Трампа на встрече с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

На встрече в Анкоридже, штат Аляска, поведение Дональда Трампа по отношению к Владимиру Путину удивило многих. Поскольку она разительно отличалась от его привычного стиля. Действия Трампа указывали на его готовность подчиниться российскому диктатору, что нетипично для президента США.

Такое мнение высказала психологиня Елена Шершнева, пишет «24 Канал».

«Трамп обычно доминирует в своих рукопожатиях, языке тела. Однако в этот раз доминации не было», — отметила Шершнева.

По ее словам, Трамп не тянул руку Путина к себе, как это делает обычно, а наоборот поглаживал ее.

«Это поглаживание ладони Путина довольно странное и не типичное для Трампа и вообще для дипломатического мира», — объяснила психологиня.

Она добавила, что этот жест указывает на подчиненную позицию: «я минус, ты плюс». Психологиня также обратила внимание на то, что Трамп подыгрывал шуткам Путина. Даже когда тот цинично отказывался отвечать на вопросы убийств мирных украинцев. Это, по мнению психологи, невербальное присоединение к цинизму Путина и отсутствие возражений.

Еще одним показательным моментом стали аплодисменты Трампа. Президент США ждал Путина в самолете, а когда тот прибыл, стал ему аплодировать. Шершнева считает это жестом нетерпения и «детской радости».

«Когда он аплодировал, это жест самое нетерпение, будто давай-давай, скорее», — подчеркнула она.

По ее словам, мимика Трампа свидетельствовала, что он очень ждал этой встречи. Белый дом позже даже удалил эти кадры из финального видео, поскольку они не соответствовали дипломатическому протоколу. Эксперт также прокомментировала, что Трамп позволил Путину сесть в свой лимузин, крайне нетипичный для протокола. Это дало Путину возможность оказать дополнительное влияние на Трампа без свидетелей. Даже отмена совместного обеда, по мнению Шершневой, не смутила Трампа.

«Все его действия указывали на то, что он готов Путину и дать свой лимузин, и руку давить, и делать все, что тот ему скажет», — подытожила психологиня.

Она предположила, что такое поведение может быть связано с личными интересами Трампа, которые он стремился удовлетворить на этой встрече.

Напомним, 15 августа на Аляске состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа.

А уже 18 августа прошла встреча Владимира Зеленского в Белом доме с президентом США.

Между тем, во время этой встречи с журналистами лидер США сделал немало заявлений о гарантиях безопасности, военной помощи и не только.