"Пухлая, как луна": в КНДР критикуют внешность дочери Ким Чен Ына, потому что людям не хватает еды – СМИ

Голодающие граждане Северной Кореи раскритиковали 9-летнюю Ким Джу Аэ – дочь Ким Чен Ына за то, что она "пухлая, как луна" и отличается от рядовых детей и людей, которые не могут есть три раза в день из-за нехватки пищи .

Об этом пишет издание The Daily Mail.

Такая реакция в стране возникла после того, как эксперты страны озвучили прогнозы, что Северной Корее в этом году не хватит 1 миллиона тонн зерна, что составляет около 20% ее годовой потребности.

Анонимный источник сообщил СМИ, что людей "разозлило", когда они увидели по телевизору, как официально названный "любимый ребенок" Северной Кореи "ест и хорошо живет".

"Она, пожалуй, так хорошо ест, ее лицо такое белое и пухлое, как луна", — говорят люди.

Поскольку большинство людей Северной Кореи не могут питаться полноценно, их черты лица значительно отличаются от вида дочери лидера КНДР.

Источник сообщил, что люди были "разгневаны", когда видели, как "пухлое белое лицо" ребенка Ким Чен Ына так часто появляется в пропагандистских роликах, тогда как дети "рядовых людей" часто оставались без еды.

Последнее официальное появление Ким Джу Аэ на публике состоялось вместе с ее отцом и другими чиновниками партии на открытии новой улицы в Пхеньяне 25 февраля 2023 года.

Это было ее седьмое официальное публичное появление с тех пор, как ее впервые увидели на испытании межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2022 года, что вызвало определенные предположения, что ее, возможно, готовят к руководству династии Ким.

Как пишет СМИ, северные корейцы также критиковали "роскошную одежду" Ким Джу Аэ и из-за лицемерия, когда других наказывают за следование "капиталистической культуре" путем соблюдения модных тенденций.

Напомним, Северная Корея снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря – США поднимали истребители.

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