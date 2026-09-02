Пулемет в кортеже и бронированное стекло возле самолета: Путин панически боится покушения

Президент РФ Владимир Путин с охраной / © Associated Press

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Маниакальная озабоченность президента РФ Владимира Путина собственной безопасностью, похоже, приобретает новые масштабы. Во время его поездки во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме в президентском кортеже заметили пикап с зенитным пулеметом, а к самолету российского лидера подали закрытый трап с арочной оградой.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Кадры с президентской колонной возле аэропорта опубликовал, в частности, местный паблик «Svodka-25».

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На них, в частности, виден пикап с установленным пулеметом.

Кроме того, вдоль маршрута следования кортежа Путина были выставлены военнослужащие и военная техника.

Местные жители в чатах жаловались на образование пробок из-за перекрытия дорог.

Особое внимание привлекла конструкция трапа, которым Путин воспользовался во Владивостоке.

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Как отметили в «Сибирь. Реалии», это уже второй раз, когда российского президента встречают у самолета с закрытым трапом и арочным ограждением.

Впервые такую конструкцию заметили 31 августа во время его поездки в Бишкек на саммит Шанхайской организации сотрудничества.

В то же время во время предыдущих зарубежных и внутренних поездок Путин пользовался обычным открытым трапом. В частности, такой трап использовался во время его визита в Казахстан в мае, поездки в Новосибирск в августе и визита в Индию в декабре прошлого года.

Военный эксперт Дэвид Шарп связал появление новой конструкции с ужесточением мер безопасности. По его словам, если стекло, установленное вокруг трапа, действительно является бронированным, оно может дополнительно защищать президента РФ в самый уязвимый момент — во время перемещения между самолетом и землей, когда его еще не полностью прикрывает охрана.

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Усиление охраны Путина российские и западные СМИ отмечают уже не первый месяц. В начале мая источники Financial Times сообщали, что меры безопасности вокруг президента РФ в последнее время существенно ужесточились. По данным собеседников издания, Путин стал чаще проводить время в подземных бункерах из-за опасений относительно возможного покушения или государственного переворота.

В том же месяце в кортеже российского президента впервые заметили бронеавтомобиль с местом для пулеметчика и машину с системой радиоэлектронной борьбы. Воздушное пространство над маршрутом кортежа при этом контролировал военный вертолёт.

Ранее источник, близкий к Кремлю, сообщил The New York Times, что российские силовики прибегают даже к дезинформации относительно передвижений президента. По его словам, кортежи Путина могут курсировать по Москве без самого президента, чтобы потенциальные злоумышленники не могли определить его реальное местонахождение.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал указ о расширении штата Федеральной службы охраны РФ, отвечающей за физическую охрану высокопоставленных должностных лиц, до 812 человек — это четвертое увеличение штата ФСО с февраля 2022 года.

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