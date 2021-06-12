Пулитцеровская премия: девушка, которая сняла на видео убийство Флойда, получила спецнаграду

Ее видео было использовано в качестве доказательства в суде.

Девушка, которая сняла убийство темнокожего Джорджа Флойда полицейскими, получила специальную журналистскую награду "Особое упоминание" совета Пулитцеровской премии.

Об этом информирует BBC News.

18-летняя Дарнелла Фрейзер была удостоена этой награды за мужество.

Ее видео было использовано в качестве доказательства в суде. Также именно эта запись, попавшая в интернет, вызвала массовые протесты за расовую справедливость.

Заметим, что она случайно увидела убийство Флойда во время прогулки со своим двоюродным братом в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Потом девушка заявила, что начала записывать этот инцидент на свой телефон, потому что увидела человека в ужасе, умоляющего сохранить ему жизнь.

А за освещение событий вокруг убийства Джорджа Флойда полицией Пулитцеровскую премию в номинации "Срочные новости" получила газета Star Tribune.

Добавим, что Пулитцеровская премия - самая престижная журналистская премия в США.

Напомним, 25 мая 2020 в Миннеаполисе местные полицейские остановили машину темнокожего Джорджа Флойда. Полицейские утверждают, что он сопротивлялся, однако видео с их нагрудных камер не были обнародованы, поэтому доказательств этого нет. После этого офицеры повалили его на землю и надели наручники. Один из копов применил удушающий прием — он прижал мужчину к земле, нажав на шею коленом. За всем этим наблюдали напарники полицейского и прохожие, которые призвали копов опомниться и помешать офицеру душить человека. Вероятно, кто-то из них и вызвал скорую, которая приехала и забрала Джорджа Флойда без сознания. В больницу его привезли уже мертвым. Причина смерти — остановка сердца.

Четырех полицейских, участвовавших в задержании, освободили на следующий день. Дерека Шовин, который душил мужчину, арестовали.

Американцы отреагировали на новость мгновенно. Несмотря на пандемию коронавируса, уже на следующий день — 26 мая — люди в Миннеаполисе массово вышли на улицы в знак протеста против жестокости полицейских и против расизма. Вслед за Миннеаполисом протесты против расизма прокатились по всей стране.

Как сообщалось, суд присяжных в Миннеаполисе, штат Миннесота, признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непреднамеренное убийство темнокожего Джорджа Флойда.

Приговор Шовину будет вынесен 16 июня. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.

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