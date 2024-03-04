Журналисты отмечают, что детали преступления указывают на "профессиональную холодность" убийцы или убийц.

Российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего вертолет Ми-8 своей армии на территорию Украины, застрелили в Испании.

Издание The Wall Street Journal узнало некоторые подробности.

28-летний российский пилот получил пять выстрелов, находясь менее чем в 500 футах от местного полицейского участка.

Согласно сообщению, полиция отреагировала в течение нескольких минут после убийства мужчины. Но к тому времени Кузьминов, скорее всего, был уже мертв, сообщили изданию свидетели.

"Когда я позвонил в экстренную службу, я уже знал, что мужчина мертв", — рассказал управляющий ОСМД, где жил Кузьминов.

Журналисты пишут, что медик обнаружил пять малокалиберных выстрелов, один из которых попал в сердце, что свидетельствует о точности, с которой преступник убил Кузьминова.

Личность подозреваемого еще не установлена, но официальный представитель, осуществляющий расследование, сказал, что следователи считают, что к убийству пилота причастен Кремль.

Напомним, в феврале в одном из районов курортного муниципалитета Вильяхойоса в испанской провинции Аликанте убили 28-летнего российского пилота Максима Кузьминова, известного благодаря его сотрудничеству с ГУР.

По информации СМИ, преступник или преступники скрылись на белом автомобиле марки Hyundai. Эту машину на месте №29 припарковал Кузьминов, впоследствии его тело переехали по ней.

Машину Кузьминова сожгли, очевидно, для устранения следов.

В начале августа 2023 года российский боевой вертолет Ми-8 АМТШ бортовой номер 62 залетел на территорию Украины из Курской области и приземлился в одном из аэропортов Харьковщины.

Главное управление разведки Минобороны Украины отчиталось, что захват российского Ми-8 – уникальная спецоперация под кодовым названием "Синица", которая длилась более полугода.

Пилот вертолета Максим Кузьминов пошел на сотрудничество с ГУР и во время рейса между двумя российскими авиабазами сменил курс и приземлился в Харьковской области.

По словам секретаря СНБО Данилова, пилоту предлагали оставаться на территории Украины, однако он решил уехать в Испанию. Украинская разведка предупреждала россиянина, что его жизнь находится в опасности.

Кто такой Максим Кузьминов

28-летний Максим Кузьминов был командиром вертолета Ми-8. Служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации РФ – в/ч 13984 с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Черниговка в Приморском крае.

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