Пункт пропуска на границе с Молдовой временно прекращает работу: что происходит

"Паланка-Маяки-Удобное" не будет работать с 08:00 до 14:00.

На пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой 21 ноября приостановят пропускные операции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"С 08:00 по 14:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска "Паланка – Маяки-Удобное" будет отключено электропитание", – говорится в сообщении.

Пограничники призывают граждан учесть эту информацию и использовать другие пункты пропуска для пересечения границы между Украиной и Молдовой.

Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщал, что на границе с Венгрией и Румынией появятся новые пункты пропуска. Это позволит разгрузить основные грузовые пункты. В ближайшее время откроют пункт "Лужанка" для движения пустых грузовиков, что поможет разгрузить пункт "Чоп — Захонь".

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