Пункт пропуска "Шегини-Медика": пускают ли польские фермеры грузовики через границу

Движение грузовиков через пункт пропуска "Шегини-Медика" возобновлено. Фермеры Польши прекратили блокировку.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе.

Со ссылкой на информацию от польской стороны в Гостаможслужбе заявили, что блокировка движения грузовым транспортным средствам, осуществляемая польскими фермерами перед пунктом пропуска "Медика", завершилась. В настоящее время митингующие прекратили протест.

"Пропуск всех категорий транспортных средств на этом направлении осуществляется в обычном режиме", – добавили там.

Как сообщает RMF 24, разблокирование границы польскими фермерами произошло после того, как с ними встретился министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Там отметили, что согласно достигнутым договоренностям, до вторника фермеры должны подать в министерство требования, которые обсудили с главой Минагрополитики. Секерский заявил, что подготовит ответ к 10 декабря.

Ранее польские фермеры начали блокировать пункт пропуска "Медика-Шегини" 24 ноября. Накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не было.

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