Пушечное мясо есть, командиров нет: военный эксперт рассказал о проблемах с мобилизацией в России

Нужно не просто набрать людей, а то, что ими нужно кому-то командовать – начиная от командиров низшего звена.

Основная проблема с мобилизацией в РФ – это недокомлектация сержантского состава – командиров отделений.

Об этом эксспикер Генштаба ВСУ, участник многочисленных миротворческих операций в разных странах, военный эксперт Владислав Волошин рассказал изданию "Обозреватель".

"Младший офицерский – это командиры взводов и рот. А с ними у России огромный недобор, мобилизовать таких и укомплектовать именно эти должности – очень сложно. Потому что это сержанты и офицеры, они должны иметь военную подготовку, военное образование, должны быть готовы командовать и управлять этими частями. А с этим будет проблема. Пушечное мясо набрать — не вопрос по разнарядке на предприятиях и вплоть до того, что будут ловить на улицах и отправлять в армию. Но это очень рисковый путь — могут быть социальные взрывы", — отметил эксперт.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Шойгу, в рамках мобилизации планируется набрать в армию 300 тыс. человек.

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