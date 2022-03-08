"Пушечное мясо": команда Навального призвала женщин РФ выходить на антивоенные акции 8 марта

Акции планируются на 14:00 на центральных площадях российских городов.

Команда российского оппозиционера Алексея Навального призывает россиянок выходить в своих городах на антивоенные акции 8 марта.

Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем видеообращении.

Российская оппозиционерка считает, что "Путину плевать на любую человеческую жизнь – русскую или украинскую, его интересуют только его деньги и власть".

"Для него все люди, сражающиеся на фронте, безымянные, пушечное мясо, расходный вариант, буквально, скот, который он гонит на убой, чтобы можно было как можно дольше сидеть на мешке с деньгами. Путин не верит ни в какой "русский мир", не верит в фашистов и денацификацию. Жизнь ваших родственников, ваших друзей и близких, которая будет перемолота войной, для него ничто", — заявила Ярмыш.

Акции планируются на 14:00 на центральных площадях российских городов.

"Важно, что это тот самый момент, когда мы должны твердо заявить, чего в этот день мы хотим на самом деле. Мы хотим, чтобы этой войны не было. Мы хотим, чтобы она прекратилась немедленно", — подытожила оппозиционерка.

Ранее Алексей Навальный призвал жителей России выходить на протест против войны в Украине.

Напомним, что в Москве задержали участников антивоенных пикетов.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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