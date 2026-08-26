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«Пушечное мясо» на войну: в российских вузах началась масштабная вербовка студентов
Одним из главных инструментов агитации стали обещания службы в подразделениях беспилотных систем.
Россия сталкивается с дефицитом военного ресурса, поэтому все активнее привлекает к вербовке студенческую молодежь.
Об этом сообщает The Moscow Times.
По данным издания, не менее 47 из 50 ведущих российских вузов проводят агитацию среди студентов по заключению контрактов с Минобороны РФ.
В частности, не менее 46 университетов из первой пятидесятки призывают студентов поступать в войска беспилотных систем. В 32 таких учреждениях уже действуют образовательные программы, связанные с беспилотными летательными аппаратами.
Кроме этого, студентов вербуют и в другие военные формирования.
Так, ВШЭ, РАНХиГС и МАИ предлагают молодежи вступать в добровольческий отряд БАРС «Москва».
Медицинские университеты призывают в службу врачей и ординаторов, а Казанский федеральный университет агитирует желающих отправляться в Африку в составе Африканского корпуса Минобороны РФ.
В то же время, правозащитники предупреждают, что вместо Африки новобранцев могут направить на войну против Украины.
Как происходит вербовка
Как отмечает издание, способы агитации варьируются от обычной рекламы до откровенного давления на студентов.
Информацию о заключении контрактов публикуют на официальных сайтах учебных заведений, а вербовочную работу проводят непосредственно в кампусах и филиалах университетов.
Студентам обещают:
службу термином «всего один год»;
высокий уровень денежного довольствия;
карьерный рост и дополнительные возможности после службы.
Однако правозащитники отмечают, что на практике речь идет о стандартном контракте с Минобороны РФ, который не предусматривает права на увольнение по истечении определенного срока и не гарантирует службу именно оператором беспилотников.
По данным издания, формы агитации становятся все более разнообразными и масштабными.
Среди них:
фестивали и презентации дронов;
призывы привлекать к подписанию контрактов родственников и знакомых;
агитационные блоки в анкетах по оценке качества образования;
торжественные церемонии проводов новобранцев;
публикация историй успеха бывших студентов, служащих в армии страны-агрессорки.
Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник предупредил россиян о возможной масштабной мобилизации после выборов в Госдуму и призвал не ожидать повесток.
Мы ранее информировали, что в России растет количество сообщений о принудительной вербовке на войну.