«Пушечное мясо» на войну: в российских вузах началась масштабная вербовка студентов

Мобилизация в РФ / © ТСН

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Россия сталкивается с дефицитом военного ресурса, поэтому все активнее привлекает к вербовке студенческую молодежь.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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По данным издания, не менее 47 из 50 ведущих российских вузов проводят агитацию среди студентов по заключению контрактов с Минобороны РФ.

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В частности, не менее 46 университетов из первой пятидесятки призывают студентов поступать в войска беспилотных систем. В 32 таких учреждениях уже действуют образовательные программы, связанные с беспилотными летательными аппаратами.

Кроме этого, студентов вербуют и в другие военные формирования.

Так, ВШЭ, РАНХиГС и МАИ предлагают молодежи вступать в добровольческий отряд БАРС «Москва».

Медицинские университеты призывают в службу врачей и ординаторов, а Казанский федеральный университет агитирует желающих отправляться в Африку в составе Африканского корпуса Минобороны РФ.

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В то же время, правозащитники предупреждают, что вместо Африки новобранцев могут направить на войну против Украины.

Как происходит вербовка

Как отмечает издание, способы агитации варьируются от обычной рекламы до откровенного давления на студентов.

Информацию о заключении контрактов публикуют на официальных сайтах учебных заведений, а вербовочную работу проводят непосредственно в кампусах и филиалах университетов.

Студентам обещают:

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службу термином «всего один год»;

высокий уровень денежного довольствия;

карьерный рост и дополнительные возможности после службы.

Однако правозащитники отмечают, что на практике речь идет о стандартном контракте с Минобороны РФ, который не предусматривает права на увольнение по истечении определенного срока и не гарантирует службу именно оператором беспилотников.

По данным издания, формы агитации становятся все более разнообразными и масштабными.

Среди них:

фестивали и презентации дронов;

призывы привлекать к подписанию контрактов родственников и знакомых;

агитационные блоки в анкетах по оценке качества образования;

торжественные церемонии проводов новобранцев;

публикация историй успеха бывших студентов, служащих в армии страны-агрессорки.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник предупредил россиян о возможной масштабной мобилизации после выборов в Госдуму и призвал не ожидать повесток.

Мы ранее информировали, что в России растет количество сообщений о принудительной вербовке на войну.

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