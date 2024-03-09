Пускать только "белых христиан": пропагандист предложил выдворить из РФ другого пропагандиста – видео

Поклонники Кремля никак не разберутся, кому можно жить в РФ.
Цирк на российском телевидении продолжается. В этот раз в одной из программ Кремля пропагандист Роман Антоновский предложил отправить на историческую Родину другого российского пропагандиста – армянина Геворга Мирзояна.
Видео показал украинский журналист Денис Казанский.
Так, Антоновский заявил, что в Россию нужно пускать "лишь белых христиан". А такие как Мирзоян – являются вредителями.
"Какой бы не был человек национальности, приезжая в Россию, он должен ассимилироваться в русского… Надо ввести акцент и ввести визовый режим с Закавказьем, а привозить именно белых, европейских кристиан…", — заявил пропагандист Антоновский.
Напомним, Медведев скандалит в Telegram сразу после получения алкоголя из Италии.
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