Пусть отвечает в Гааге: Британия не позволила выступить уполномоченному по правам ребенка РФ в Совбезе ООН

Представители Британии в ООН подчеркнули, что ей не следует "предоставлять эту платформу для распространения дезинформации".

Представительство Великобритании в ООН заблокировало выступление уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности по принудительному вывозу украинских детей в Россию.

Об этом сообщает представительство Великобритании в ООН в Twitter.

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Как объяснили свои действия представители Британии, Мария Львова-Белова несет ответственность за незаконную депортацию украинских детей, и напомнили, что Международный уголовный суд в Гааге выдал разрешение на ее арест.

"Мария Львова-Белова ответственность за военные преступления незаконной депортации и незаконного перемещения украинских детей. Мы заблокировали трансляцию встречи на UNTV ( телевизионный отдел ООН по связям с общественностью – ред). Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации". Если Мария Львова-Белова хочет ответить за свои действия, она может сделать это в Гааге", — говорится в сообщении.

Подчеркнули, что посол Великобритании не будет участвовать в этом заседании.

Ордер на арест Марии Львовой-Беловой

Напомним, в апреле 2023 года Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и его приспешников, в частности уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой за не законную депортацию и перемещение украинских детей.

Она, комментируя решение Международного уголовного суда в Гааге , заявила, что продолжит работать даже несмотря на ордер.

Заметим, 1 апреля Россия начала председательствовать в Совбезе ООН.

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