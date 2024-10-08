"Пусть попробуют, мы их ждем": Лукашенко снова прокомментировал возможное вторжение Украины в Беларусь

Александр Лукашенко убежден, что никто из серьезных людей даже на уровне президента Владимира Зеленского не думает о том, что нужно зайти в Беларусь.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти Украины не думают о военном вторжении в Беларусь.

Об этом Лукашенко сказал в комментарии на телеканале "Россия-1", сообщает кремлевское пропагандистское информагентство ТАСС.

"Пусть попробуют, мы их ждем. Никто из серьезных людей, даже на уровне президента [Владимира] Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти", – отметил белорусский диктатор.

Напомним, ранее Лукашенко призвал белорусов готовиться к новому президенту. Мол, он не вечен. Александр Лукашенко добавил, что главная задача его президентства – не допустить конфликта в стране, "чтобы эта инфекция не перенеслась на нас".

К чему готовится Лукашенко и что вообще происходит в Беларуси

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