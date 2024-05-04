Пусть Путин догадывается, что мы можем сделать: Сикорский – о западных войсках

Радослав Сикорский заявил, что правильно поставить Путина в ситуацию, когда он не уверен, что будет делать Запад.

Хозяина Кремля Владимира Путина нужно держать в неопределенности относительно возможных шагов Запада.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью BBC World, передает RMF 24.

Ссылаясь на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он ничего не исключает, когда речь идет о присутствии западных войск в Украине, Сикорский заявил, что правильно поставить Путина в ситуацию, когда он не уверен, что Запад будет делать вместо того, чтобы заранее исключать определенные варианты развития событий.

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Отвечая на вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск, он сказал: "Мы не будем раскрывать наши карты. Пусть Путин думает о том, что мы будем делать".

"Мы тратим (на оборону – ред.) наибольшую часть нашего ВВП в НАТО – 4%, и мы можем потратить больше в следующем году", – напомнил Сикорский.

На вопрос, насколько Россия представляет прямую угрозу для Польши, глава польской дипломатии ответил, что не думает, что Путин будет настолько безрассудным, чтобы напасть на страну-члена НАТО, но отметил, что он оказался достаточно безрассудным, чтобы напасть на Украину, и теперь считается военным преступником.

Глава польского внешнеполитического ведомства сказал, что война может закончиться лишь тогда, когда Путин поймет, что цена ее продолжения, с точки зрения человеческих жизней и финансовых затрат, выше, чем цель, которую он хочет достичь. Но он высказал мнение, что для того чтобы Путин это понял, может понадобиться еще некоторое время.

На вопрос, видит ли он место для дипломатии в прекращении войны, Сикорский ответил: "Потенциальных посредников хватает — Турция, ООН. Китай действительно мог бы заставить Путина прекратить эту войну. Но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры" .

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал условие для введения в Украину французских войск.

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