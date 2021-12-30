"Пусть сдохнут все, кто против нас!" – однопартиец Путина странно поздравил с Новым годом жителей российского города (видео)

Такие высказывания чиновника объяснили тем, что он "просто патриотический и эмоциональный человек".
В четверг, 30 декабря, на открытии новогоднего городка в российском городе Каменско-Уральском председатель городской думы, член путинской партии "Единая Россия" Валерий Пермяков пожелал "сдохнуть всем, кто против нас пойдет".
Об этом сообщает местный портал E1.ru.
Поздравляя собравшихся на торжествах с новогодними праздниками, чиновник не только пожелал традиционного счастья, здоровья, любви и радости. Свое выступление он окончил неожиданно.
“За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и одно с любовью – гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!” – сказал в своей речи Пермяков.
В то же время начальник отдела агитационно-пропагандистской работы "Единой России" в Свердловской области Максим Бестфатер, комментируя этот случай радиостанции "Говорит Москва", заявил, что позицию чиновника в партии не поддерживают.
Напомним, в военной части возле города Тейково Ивановской области (РФ) детей-сирот из Чернецкой школы-интерната покатали на учебной пусковой установке комплекса "Ярс" — межконтинентальной баллистической ракеты с ядерным боезарядом.
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