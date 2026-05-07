Пустая Красная площадь: почему парад без танков стал личным унижением для Путина

Красная площадь / © Associated Press

Реклама

Решение Кремля провести парад 9 мая без привлечения тяжелой военной техники свидетельствует о слабости режима и значительных потерях на фронте. По мнению экспертов, отсутствие танков на Красной площади является публичным унижением для российского диктатора, годами выстраивавшего идеологию вокруг военной мощи.

Об этом заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес в комментарии «24 Каналу».

Парад на 9 мая без техники — почему так?

По словам Бена Годжеса, существует несколько причин, по которым россияне вынуждены были отказаться от демонстрации оружия. Среди основных — физический дефицит исправной техники и подготовленных экипажей, которые сейчас максимально привлечены в зоне боевых действий.

Реклама

«Я думаю, есть 2 или 3 возможных причины. Во-первых, наличие. Возможно, они действительно оказались в ситуации, когда командиры не хотят остаться на поле боя без экипажей, умеющих управлять этими системами. Они не хотят отправлять их на несколько недель куда-нибудь. Так что, возможно, их просто не хватает», — отметил Годжес.

Также генерал предположил, что из-за интенсивных украинских атак и нагрузки войны российская система технического обслуживания находится в критическом состоянии и просто не способна подготовить машины для шоу.

Читайте также Парад без танков в Москве: эксперты заявили о начале упадка Путина и превосходстве Украины в войне

Слабость и страх перед украинской атакой

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что такой «сжатый» формат парада является прямым доказательством уязвимости России. Официальная Москва вынуждена считаться с так называемой «оперативной обстановкой», а фактически — опасается ударов украинских дронов по военной технике непосредственно во время мероприятий.

Одновременно Бен Годжес призвал не исключать вариант манипуляции со стороны врага.

Реклама

«Но нужно также помнить, что они могут находиться в другом месте. Я имею в виду, что все это может быть обманом. Вы знаете, что есть предположение о возможном очередном наступлении из Беларуси или что-нибудь подобное», — добавил он.

Для внутреннего российского потребителя отсутствие танков на параде, являющегося центральным элементом кремлевской пропаганды, потребует сложных оправданий. Несмотря на попытки скрыть проблемы, «пустая» Красная площадь демонстрирует реальное состояние российского ВПК и армии после лет изнурительной агрессии против Украины.

Парад 9 мая в РФ — последние новости

Напомним, Минобороны РФ объявило о перемирии в зоне боевых действий с 8 по 10 мая. Российская сторона призвала Украину к прекращению огня.

Также перед 9 мая и парадом на Красной площади страхи в Кремле только растут. «Фюрера» России Владимира Путина срочно скрывают с усиленной охраной якобы не из-за угроз Киева.

Реклама

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский действует на несколько шагов впереди российского диктатора Владимира Путина в ситуации с 9 мая.

Новости партнеров