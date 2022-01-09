Пустят только со спецбилетом: в Венеции с 2022 года ограничивают количество туристов

Билет стоит 5 евро.
Итальянские власти объявили, что введут ограничения на количество людей, которых будут пускать в Венецию, чтобы уменьшить массовый туризм в "городе Каналов".
Об этом сообщает Euronews.
В 2022 году путешественники смогут посетить город только после того, как онлайн забронируют билеты за 5 евро. Они будут действительны только один день.
"Цель состоит в том, чтобы предотвратить однодневный туризм, прибыть на один день и выехать в тот же день, утомляя город, и поощряя медленный туризм", – пояснила Симоне Вентурини, заместитель мэра города в сфере туризма.
За потоком посетителей будут следить 500 камер, постоянно транслируя кадры с улиц в поисках туристов без упомянутого билета. Полиция также сможет устанавливать личности людей в режиме реального времени благодаря данным с мобильных телефонов.
"Если я введу данные в сводной анонимной форме, мы сможем точно увидеть, кто эти люди: 977 иностранцев, 800 итальянцев, 135 жителей и 139 пассажиров", – рассказала Мария Тереза Маньеро, заместитель начальника полиции Венеции.
Однако система также настроена, чтобы местные жители могли свободно передвигаться.
К этому времени по площади Венеции могли прогуливаться около 100 000 туристов ежедневно. Но по новым правилам, ожидается, это количество уменьшится.
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