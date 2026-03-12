ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
233
Время на прочтение
1 мин

Пустыню Сахару неожиданно засыпало снегом: видео аномалии

В пустыне Сахара резко снизилась температура воздуха и выпал снег.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Сахаре выпал снег

В Сахаре выпал снег / © Associated Press

В пустыне Сахара температура воздуха опустилась ниже нуля и выпал снег.

В Сети появились фото и видео заснеженной пустыни недалеко от города Айн-Сефра в Алжире. Температура в пустыне может подниматься до +50°C, но в марте внезапно температура упала ниже нуля.

Снег последний раз видели в Айн-Сефре в 2016 году, когда получасовая метель остановила движение транспорта в регионе. Тогда отмечалось, что снег выпал в первый раз с февраля 1979 года.

Регион Айн-Сефра, основанный в 1881 году, более известен как «Ворота в пустыне». Средняя температура в этой местности составляет более 37 С летом.

Напомним, в самой засушливой пустыне мира Атакама на севере Чили выпал снег. Климатологи подчеркивают, что это необычное явление пока рано связывать с климатическими изменениями в мире, но также отмечают, что, вероятно, снег в пустыне Атакама может стать частым явлением в последующие годы.

Дата публикации
Количество просмотров
233
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie