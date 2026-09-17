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"Путь ведет к воротам ада": премьер Чехии сделал заявление о переговорах Зеленского и Путина
Выступление Бабиша на саммите одновременно касалось необходимости дипломатического урегулирования войны и усиления европейской обороноспособности.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что война России против Украины превратилась в длительное противостояние в истощение, а дальнейшая эскалация может привести к более масштабному конфликту.
Об этом он сказал во время Пражского оборонительного саммита 17 сентября.
Бабиш отметил, что на 17 сентября полномасштабная война длится 1666 дней — это на 99 дней дольше Первой мировой войны.
«Путь, по которому сейчас идет мир, не ведет к безопасности. Он ведет прямо к воротам ада. Он ведет нас к Третьей мировой войне», — заявил чешский премьер.
Бабиш призвал к переговорам
По его мнению, Европа вместе с США должна добиться, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин сели за стол переговоров.
Бабиш заявил, что дипломатию не следует воспринимать как проявление слабости, назвав ее путем прекращения нынешнего противостояния.
В то же время, во время дискуссии чешский премьер прямо назвал Путина агрессором, а его действия — неприемлемыми. Какими должны быть условия потенциальных переговоров, Бабиш не уточнил.
Чехия предлагает создать Euro-Patriot
Отдельно Бабиш согласился с позицией Зеленского по поводу угрозы баллистических ракет.
Он предложил создать общую европейскую систему противоракетной обороны Euro-Patriot. По его словам, Европа могла бы организовать лицензионное производство систем Patriot, использовать опыт Украины, полученный во время войны, а дальше разработать собственную систему обороны.
Напомним, армия РФ в очередной раз атаковала украинский супермаркет. В этот раз на правобережье Запорожья.
Также россияне ударили дроном по автобусу с пассажирами. FPV-дрон попал вблизи общественного транспорта на остановке.