Путает людей и забывает исторические факты: пять причин сомневаться в умственной пригодности Трампа

Дональд Трамп и другие республиканцы годами утверждали, что Джо Байден не может быть президентом, потому что якобы имеет признаки "деменции", но сам Трамп, похоже, не может соблюдать факты и постоянно путает имена людей во время предвыборной кампании.

Хотя 77-летний политик хвастается, что он "отлично" прошел когнитивные тесты, он не может вспомнить имена своих коллег-политиков — даже того, кто сейчас проживает в Белом доме — и, похоже, не имеет никакого представления о том, что американцы воевали. во Второй мировой более 70 лет назад.

Его возможный когнитивный упадок становится все более очевидным с каждым днем, а его ошибки стали настолько частыми, что #TrumpisNotWell является трендом на X (бывший Twitter), поэтому ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Pride, чтобы вспомнить последние ошибки Трампа, которые заставляют людей подвергает сомнению его остроту разума и способность быть президентом.

Перепутал Нэнси Пелоси и Никки Гейли

Trump, fixated on Nikki Haley, apparently confusing her with Nancy Pelosi... https://t.co/KILTDTaHyk — Abby D. Phillip (@abbydphillip) January 20, 2024

На прошлой неделе Трамп, похоже, перепутал свою соперницу Никки Гейли с представительницей Калифорнии Нэнси Пелоси во время митинга в Нью-Гэмпшире, где он выступал с речью о нападении на столицу 6 января 2021 года.

Оскорбив Гейли за то, как мало людей она привлекла на свои предвыборные митинги, Трамп начал оскорблять Пелоси за ее реакцию на восстание, но продолжал называть ее Гейли снова и снова.

“Кстати, они никогда не сообщают о толпе 6 января. Вы знаете Никки Гейли, Никки Хейли, Никки Гейли, вы знаете, они – вы знаете, что они уничтожили всю информацию, все доказательства, все, удалили и уничтожили все это. Все, — заявил Трамп, сообщает The Hill. — По многим вещам... например, Никки Гейли отвечает за безопасность — мы предложили ей 10 000 человек, солдат, национальную гвардию, все, что они захотят. Они отказались. Они не хотят об этом говорить. Это очень нечестные люди”.

Трамп не только перепутал имена, но и все его факты были неправильны. Пелоси не возглавляла службу безопасности во время нападений, а спикер Палаты представителей — должность, которую Пелоси занимала в то время — не отвечает за Национальную гвардию.

“6 января спикер, на которого в тот день было совершено покушение, отвечал за безопасность Капитолия не больше, чем Митч Макконнелл, – заявил тогдашний представитель Пелоси Дрю Гаммилл в интервью Associated Press в июле 2021 года. — Это очевидная попытка отбелить произошедшее 6 января и переложить вину”.

Считает, что Обама до сих пор в должности

Барак Обама / Фото: abcnews.com

Трамп так часто путал президента Байдена и бывшего президента Барака Обаму, что ему даже пришлось опубликовать на Truth Social оговорку, в которой объяснялось, что эти ошибки были умышленными.

Лишь несколько дней назад Трамп перепутал их во время выступления на Fox News. Он говорил с Шоном Хеннит о необходимости предоставления президентам иммунитета, когда сказал: “Потому что, когда он покинет пост, противоположная сторона, президент, если это будет противоположная сторона, обвинит президента в том, что он сделал что-то, что должно было быть хорошим, например, Обама выпустил ракеты, а они попали в детский сад, школу или жилой дом, и многие погибли”.

Ранее в этом месяце Трамп допустил похожую ошибку, когда заявил, что опережает Обаму в опросах, хотя имел в виду Байдена. "Как вы знаете, нечестный Джо Байден и радикальные левые головорезы вооружили правоохранительные органы, чтобы арестовать своего ведущего политического оппонента, причем с большим отрывом, включая Обаму — вот что я вам скажу", — отметил он во время саммита в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает Business Insider.

В этой же речи он также перепутал Обаму и его оппонента на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон. "С Обамой мы выиграли выборы, которые, как все говорили, невозможно было выиграть", — сказал он.

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Хочет предотвратить пожары, сохраняя леса "влажными"

ICYMI: Donald Trump has solved climate change with some damp forests!pic.twitter.com/J9mthoh5Eu — Forward Blue (@forwardbluepac) September 30, 2023

В странной попытке поговорить о предотвращении пожаров в лесах Калифорнии, площадь которых составляет примерно 33 миллиона акров, Трамп предложил держать их "влажными" на съезде республиканцев в Анагайме в сентябре прошлого года, сообщает Business Insider.

“Они говорят, что на севере так много воды, что я хочу, чтобы зоны перелива воды пошли в ваши леса и увлажнили их, потому что если вы увлажните ваши леса, у вас не будет этих пожаров, которые вспыхивают на уровнях, которых никто никогда не видел”, — сказал Трамп.

Забыл, что Вторая мировая война уже была

Trump confuses Biden for Obama and then says Biden is “leading us into WWII”

pic.twitter.com/xhSz7Pva5U — Joe Scarborough (@JoeNBC) September 16, 2023

В сентябре прошлого года во время выступления на саммите Pray Vote Stand в Вашингтоне Трамп заявил, что Байден имеет "когнитивные нарушения", а затем предупредил, что нынешний президент приведет ко Второй мировой войне — войне, в которой воевали наши деды и прадеды.

“У нас есть человек, который полностью коррумпирован и является худшим президентом в истории нашей страны, который имеет когнитивные нарушения, не способен управлять и сейчас отвечает за отношения с Россией и возможную ядерную войну, — сказал Трамп, сообщает New York Magazine. – Просто подумайте об этом. Мы очень скоро окажемся во Второй мировой войне, если будем полагаться на этого человека».

Считает, что ветряные мельницы убивают китов

На митинге в Южной Каролине в прошлом году Трамп развернул очередную тираду о ветровых турбинах, на этот раз утверждая, что "ветряные мельницы" убивают китов, "сводя их с ума".

“Они выбрасываются на берег, – сказал Трамп, сообщает The Guardian. — Вы бы не увидели этого раз в год — теперь они выбрасываются на берег еженедельно. Ветряные мельницы сводят их с ума. Я думаю, что они доводят китов до безумия”.

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