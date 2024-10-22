Путешественница выжила в лесу благодаря героическим действиям своей собаки: ее муж умер (фото)

Они заблудились на четыре дня.
Пожилая женщина, отправившаяся в поход со своим мужем, заблудилась на четыре дня, но выжила благодаря героическим действиям их собаки.
Об этом пишет Metro.
72-летняя Памела Хелмстадтер и ее 82-летний супруг Джон 13 октября вышли на прогулку со своими собаками в округе Вашингтон, штат Мэн, США, и, по словам егерей, сбились со следа.
Джон упал и впоследствии скончался, но у супругов не было мобильных телефонов, чтобы позвать на помощь.
Сержант службы егерей штата Мэн Джош Билл сказал: "Памела была более физически подготовлена, чем он, и они приняли решение, чтобы он оставался на месте, а она попыталась пойти и найти помощь".
Но жена была дезориентирована и не могла найти обратный путь.
На следующий день сосед Хелмстадтер заметил, что пакет, оставленный на крыльце их дома, все еще стоял там, и что одна из собак была возле дома, но супруги исчезли. Он известил власть и ночью начались поиски.
В четверг поисковики пять раз пролетали над Памелой и заметили ее именно тогда, когда она уже почти решила, что вся надежда потеряна. Ее обнаружили около 14:30, у нее было сильное переохлаждение.
Памела пережила низкую температуру и дождь благодаря своей верной собаке. Билл сказал: "Когда команда К-9 нашла ее, ее собака очень защищала ее и даже легла ей на грудь. Похоже, что так собака делала и ночью, чтобы согреть ее".
По его словам, Памелу отвезли в больницу, где она выздоравливает.
Напомним, как моряк 76 дней выживал в океане на надувной лодке. Он был без воды и пищи в 1200 км от берега.
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