Путешественница выжила в лесу благодаря героическим действиям своей собаки: ее муж умер (фото)

Пожилая женщина, отправившаяся в поход со своим мужем, заблудилась на четыре дня, но выжила благодаря героическим действиям их собаки.

Об этом пишет Metro.

72-летняя Памела Хелмстадтер и ее 82-летний супруг Джон 13 октября вышли на прогулку со своими собаками в округе Вашингтон, штат Мэн, США, и, по словам егерей, сбились со следа.

Джон упал и впоследствии скончался, но у супругов не было мобильных телефонов, чтобы позвать на помощь.

Сержант службы егерей штата Мэн Джош Билл сказал: "Памела была более физически подготовлена, чем он, и они приняли решение, чтобы он оставался на месте, а она попыталась пойти и найти помощь".

Но жена была дезориентирована и не могла найти обратный путь.

Женщина выжила в лесу благодаря собаке / Фото: Maine Warden Service

На следующий день сосед Хелмстадтер заметил, что пакет, оставленный на крыльце их дома, все еще стоял там, и что одна из собак была возле дома, но супруги исчезли. Он известил власть и ночью начались поиски.

В четверг поисковики пять раз пролетали над Памелой и заметили ее именно тогда, когда она уже почти решила, что вся надежда потеряна. Ее обнаружили около 14:30, у нее было сильное переохлаждение.

Женщина выжила в лесу благодаря собаке / Фото: 14 News

Памела пережила низкую температуру и дождь благодаря своей верной собаке. Билл сказал: "Когда команда К-9 нашла ее, ее собака очень защищала ее и даже легла ей на грудь. Похоже, что так собака делала и ночью, чтобы согреть ее".

По его словам, Памелу отвезли в больницу, где она выздоравливает.

Напомним, как моряк 76 дней выживал в океане на надувной лодке. Он был без воды и пищи в 1200 км от берега.

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