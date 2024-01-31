Путешественники выбрали лучшие города в мире для любителей поесть — топ-10 гастрономических жемчужин

Названы победители 2024 года, а все благодаря путешественникам, которые сделали это возможным.

Названы победители рейтинга Travellers' Choice Awards "Лучший из лучших". Известно, какие направления и чьи отели, рестораны и интересные места получили большое количество отзывов сообщества в течение 12 месяцев. По оценке путешественников на портале Tripadvisor за "высокий уровень совершенства в путешествиях" одобрительные отзывы получили 10 городов мира.

Об этом говорится на крупнейшей в мире платформе для путешественников TripAdvisor.

В частности, в топ-10 направлений в мире для гастрономического туризма в 2024 году вошли:

Ханой, Вьетнам Рим, Италия Крит, Греция Куско, Перу Флоренция, Италия Нью-Дели, Индия Барселона, Испания Новый Орлеан, США Лиссабон, Португалия Пхукет, Таиланд

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Возглавила рейтинг столица Вьетнама – Ханой, где путешественники отметили умелое сочетание исторических традиций и современных тенденций во всем, включая гастрономию. Среди самых известных блюд вьетнамской кухни – суп с лапшой Фо, спринг-роллы Гой Куон, горячие блины Бан Хэо, лапша Као Лау, фрикадельки на гриле Бун Ча, бутерброды Бан Ми, рыба с куркумой Ча-ка Лавонг и битый рис Ко Там .

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А вот, что говорят путешественники о столице Италии, оказавшейся на втором месте: "Рим был построен не за один день, и вам понадобится гораздо больше, чем один день, чтобы осмотреть этот вневременной город. Это город — настоящий коллаж из площадей, рынков под открытым небом и удивительных исторических мест Бросьте монету в фонтан Треви, посмотрите на Колизей и Пантеон и отведайте идеальный эспрессо или "джелато". бычьего хвоста".

Паста с лимонно-пармезановым соусом / Фото: Credits

Между тем , National Geographic назвал 20 самых крутых путешествий 2024 года. В списке 2024 года, в частности, представлено множество приключений в США. Пожалуй, наиболее примечательно наблюдение за гигантскими медведями кадьяк в национальном парке Катмай на Аляске, где обитает наибольшая концентрация этих видов в мире.

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