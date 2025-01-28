Путешественнику, застрявшему в воде, на месте ампутировали ногу — фото

Мужчина находился в частном туре с друзьями, когда оказался в изменившей его жизнь ситуации.

Жизнь отдыхающего в Тасмании туриста навсегда изменилась, когда один несчастный случай привел к тому, что спасатели, не знавшие его языка, ампутировали ему ногу.

Об этом сообщает news.com.au.

Литовец, которому было за 60, посещал австралийский штат, когда в ноябре в 2024 году произошел инцидент.

Имея 50-летний опыт рафтинга, мужчина решил совершить частный тур по реке Франклин с группой друзей, но во время сплава поскользнулся на камне, и его нога оказалась под водой.

Было сделано несколько попыток освободить его, но констебль полиции Тасмании Каллум Герберт позже объяснил, что мужчина упал "в неудобном положении" и оказался в "обстоятельствах, когда его нельзя было физически извлечь".

Эйс Петри, техник по быстрому спасению на воде Surf Life Saving Tasmania, добавил: "Он был будто зажат, я бы описал это как песочные часы, его колено застряло в камнях на глубоком участке этого потока".

Приблизительно через час после того, как мужчина оказался в ловушке в воде, его смарт-часы позвонили в экстренные службы, и спасатели из Ambulance Tasmania, полиции Тасмании, Surf Life Saving Tasmania, ГСЧС и пожарной службы Тасмании пришли ему на помощь.

Усилия по спасению мужчины продолжались в течение следующих 20 часов, но когда у спасателей закончились возможности и они начали опасаться за его состояние, было принято решение ампутировать ногу выше колена.

К сожалению, из-за языкового барьера спасатели не смогли сообщить эту новость, но им помог один из спутников мужчины — литовский врач, который смог перевести часть медицинской информации.

Туристу ампутировали ногу прямо в реке / Фото: Tasmania Police

Митч Паркинсон, фельдшер интенсивной терапии скорой помощи Тасмании, пояснил: "Сложности ампутации в любом месте значительны. Существует невероятная этическая и юридическая составляющая этой дискуссии, а затем мы добавляем сложности, которые необходимо решить, чтобы достичь его спасения, и все это на ломаном английском языке, который мы передаем через литовского переводчика. Мы сделали все возможное, чтобы передать реалии его ловушки".

Туриста описали как "чрезвычайно сильного и выносливого", и он оставался "устойчивой личностью" на протяжении всех часов, находившихся в ловушке.

Петри сказал, что спасение осложнялось "очень динамичной, меняющейся и опасной средой", в которой они все оказались.

После того, как было принято решение об ампутации ноги мужчины, его смогли безопасно вытащить из реки и доставить в Королевскую больницу Хобарта. После нескольких недель восстановления мужчина получил разрешение вернуться в Литву.

Напомним, ChatGPT отправил туристов в ловушку и путешественники застряли на горном перевале в Польше. Маршрут, предложенный ИИ, не учел время года и погодные условия.

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