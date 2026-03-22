Путешествие в облаках: в Китае открыли самый высокий мост в мире

Мост Гранд-Каньон Хуацзян побил рекорд и признан самым высоким мостом в мире

В китайской провинции Гуйчжоу официально открыли ставший самым высоким на планете мост Гранд-Каньон Хуацзян. Полотно постройки подвешено на потрясающей высоте 625 метров над уровнем реки Бэйпаньцзян, являющейся абсолютным мировым рекордом. Новая автомагистраль не только существенно сократила время в пути через каньон, но уже начала принимать первых экстремальных туристов.

Об открытии новой инженерной жемчужины, побившей мировой рекорд, сообщает Moto.

В течение многих лет эталоном высотной инженерии считался знаменитый виадук Мийо на юге Франции. Его высочайшая опора достигает 341 метра, а общая длина перехода над равниной реки Тарн составляет 2460 метров. Он до сих пор остается самым высоким сооружением такого типа в Европе, однако на мировой арене лидерство окончательно перешло в Китай.

Строительство над «расколотой землей»

Официальное изменение мирового лидера произошло 28 сентября 2025 года, когда мост Гранд-Каньон Хуацзян был введен в эксплуатацию. Он простирается над рекой Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу, пересекая впечатляющий каньон, называемый местными «расколотой землей».

Главные цифры проекта впечатляют:

Высота: холст моста подвешен на рекордных 625 метрах над дном долины.

Длина основного пролета: 1420 метров.

Сроки: строительство стартовало в 2022 году и было завершено только через 3 года и 8 месяцев.

Мост выглядит как тонкая нить, натянутая между горными вершинами. Как признался один из первых путешественников: «Сидя в машине, у меня было ощущение, что могу вытянуть руку и просто коснуться облаков».

Экономия времени и экстремальный туризм

Новое сооружение стало важной частью скоростной автомагистрали Лючжи-Аньлун, что существенно улучшило сообщение в одном из самых сложных горных регионов Китая. Переезд через каньон, ранее занимавший около двух часов изнурительного пути по серпантинам, теперь сократился до невероятных двух минут.

Однако это чудо инженерии создавалось не только для автомобилистов. Мост мгновенно превратился в самостоятельное туристическое направление. Для посетителей здесь обустроили смотровые площадки, стеклянный пешеходный переход, панорамный лифт и даже зону для банджи-джампинга (прыжков на тарзанке) прямо в бездну каньона.

