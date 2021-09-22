Путешествовала с женихом: в США подтвердили гибель загадочно исчезнувшей Габби Петито

В сентябре жених Габби вернулся домой один, а затем отправился в поход и исчез. Его объявили в розыск.

Обнаруженное в воскресенье в национальном парке Вайоминга тело принадлежит блогеру Габби Петито, которая загадочно исчезла во время автопутешествия с женихом.

Об этом со ссылкой на заявление ФБР от вторника, 21 сентября, пишет ВВС.

Отмечается, что смерть 22-летней девушки квалифицировали как убийство. В то же время информацию о том, как погибла американка, пока не сообщают.

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"Коронер округа Тетон доктор Брент Блю подтвердил, что останки принадлежат Габриэль Веноре Петито, рожденной 19 марта 1999 года", — говорится в Twitter-странице отдела ФБР в Денвере.

Известно, что Габби Петито путешествовала по национальному парку Гранд-Тетон вместе со своим 23-летним женихом Брайаном Ландри, местонахождение которого сейчас неизвестно. Мужчину разыскивают.

Правоохранители считают Ландри "заинтересованным лицом" по делу, однако никаких обвинений не выдвигают.

Несколько недель Габби и Брайан ездили по стране в фургоне, отчитываясь о путешествии сообщениями в Сети с хэштегом #vanlife.

В конце августа публикация постов внезапно прекратилась, а 1 сентября Ландри в своем фургоне вернулся в штат Флорида один, не связавшись ни с полицией, ни с семьей Петито.

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11 сентября семья Габби связалась с полицией, а в воскресенье останки Петито обнаружили в кемпинге в Национальном лесу Бриджер-Тетон.

Жених девушки считается пропавшим с прошлых выходных. Родные утверждают, что 14 сентября он отправился в поход с рюкзаком и не вернулся.

Поиски Ландри сосредоточены в заповеднике вблизи Норт-Порта площадью 24 тысячи акров. Полиция использует собак, дроны и вездеходы. Кроме того, правоохранители проверяют сотни сообщений о появлении Ландри в пределах Флориды и Алабамы.

За несколько недель до инцидента правоохранители из города Моав в штате Юта были вызваны к паре в связи с инцидентом, возможно связанным с насилием.

На кадрах с нагрудных камер видно, что Петито плакала и жаловалась на свое психическое здоровье. В полицейском отчете же зафиксировали заявление Ландри о том, что Габби якобы ударил его во время ссоры.

Никаких обвинений предъявлено не было, поэтому офицеры рекомендовали паре провести ночь отдельно.

Заметим, что поиски блогера получили широкую огласку в Сети, в частности в TikTok, Instagram и Twitter. Только в TikTok хэштег #GabbyPetito просмотрели более 650 миллионов раз.

Ранее в американском штате Калифорния скончался 19-летний звезда TikTok Энтони Барахас, который получил огнестрельное ранение во время стрельбы в кинотеатре.

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