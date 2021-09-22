Путешествует по миру, не выходя из дома: пенсионер из Иордании обустроил в своем подвале авиасимулятор

Путешествует по миру, не выходя из дома: пенсионер из Иордании обустроил в своем подвале авиасимулятор

На это ему понадобилось 4 года.

Путешествовать по миру, не выходя из дома. Пенсионер из Иордании обустроил в своем подвале авиасимулятор и теперь ежедневно облетает планету.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 сентября.

73-летний Мухаммед Малас признается, что с детства мечтал стать пилотом, однако не сложилось по финансовым причинам. Поэтому, когда вышел на пенсию, придумал себе развлечение: за четыре года обустроил в подвале кабину пилота. И теперь, говорит, ежедневно летает над какой-либо другой страной. И частенько приглашает в путешествия свою жену.

Новости мира: пенсионер с Иордании обустроил в своем подвале авиасимулятор

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