"Путин — агрессор": полсотни стран мира осудили вето на резолюцию ООН по войне России

Путин обвиняется в нарушении международного права.

В субботу, 25 февраля, 50 стран мира выступили с общим заявлением, осудив вето на резолюцию ООН по войне России против Украины.

Заявление опубликовано на сайте миссии США при ООН.

"Президент Путин решил нарушить суверенитет Украины. Президент Путин решил нарушить международное право. Президент Путин решил нарушить устав ООН. Президент Путин решил сбросить бомбы на Киев, чтобы заставить семьи запихивать свою жизнь в рюкзаки и прятаться на станциях метро. Президент Путин здесь – агрессор. Там нет ни одного среднего", – говорится в заявлении, которое зачитала посол США Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, Россия злоупотребила своей властью, наложив вето на резолюцию по поводу войны.

"Но Россия не может наложить вето на наши голоса. Россия не может наложить вето на украинский народ. Россия не может наложить вето на свой народ, протестующий против этой войны на улицах. Россия не может наложить вето на Устав ООН. Россия не может и не Мы благодарим государства-члены, которые подписались как соавторы этой резолюции, за поддержку Украины и Устава ООН сегодня Мы вынесем этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, где российское вето не действует, и страны мира продолжат привлекать Россию к ответственности", — подчеркнула она.

Заявление было зачитано от имени Албании, Антигуа и Барбуды, Австралии, Австрии, Бельгии, Белиза, Болгарии, Канады, Колумбии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Доминиканской Республики, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Гватемала. Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Кувейта, Латвии, Лесото, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Микронезии, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Палау, Польши, Румынии, Румынии Швеции, Украины, Великобритании и США.