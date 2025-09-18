Президент РФ Владимир Путин / © Getty Images

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что новой «сменой» во власти государства-агрессора должны стать военные преступники, которые были участниками боевых действий в Украине.

Такое заявление хозяина Кремля на встрече с лидерами фракций Госдумы РФ, цитируют пропагандисты российского агентства ТАСС.

Путин утверждает, что бывшие головорезы «специальной военной операции», как называют войну в Украине в Москве, внесут «положительный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, в Государственной Думе, в федеральных органах власти».

«Таких людей надо выдвигать на руководящие должности. Это будет наша смена. Вот об этом мы должны подумать», — сказал главный военный преступник России.

Ранее хозяин Кремля заявил российским пропагандистам, что «постоянно» думает о том, кто будет его преемником, и якобы имеет список кандидатов, которые могли бы возглавить Россию после его ухода с должности.

Как известно, Владимир Путин, который отбыл президентский срок четыре раза, «обнулился» из-за изменений в Конституции, чтобы получить возможность править Россией до 2036-го. К тому времени ему должно исполниться 84 года.

Напомним, во время недавнего визита в Китай в частной беседе с китайским лидером Си Цзиньпином Путин обсудил тему возможности продлить жизнь до 150 лет.