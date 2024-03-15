"Путин – бандит!": Байден призвал конгрессменов немедленно принять законопроект о помощи Украины

Президент США заявил, что "полон решимости" и в дальнейшем вносить свой вклад в помощь Украине.

Президент США Джо Байден в пятницу, 15 марта, заявил, что Конгресс США должен немедленно одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности, предусматривающий предоставление финансовой помощи Украине. С таким заявлением Байден выступил во время мероприятия в Капитолии в честь встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, на котором также присутствовал спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.

Об этом пишет издание Голос Америки.

Во время выступления президент США подчеркнул, что "где бы ни происходило стремление к свободе, где бы ни было призыва к прогрессу, люди во всем мире всегда могут рассчитывать на то, что Ирландия и Соединенные Штаты будут на их стороне."

Мероприятие прошло под названием "Обед друзей Ирландии" и стало поводом для новых заявлений о поддержке Украины.

Байден также заявил, что "полон решимости" продолжать вносить свой вклад в помощь Украине и призвал всех присутствующих "противостоять Владимиру Путину".

"Я убежден, что подавляющее большинство… членов Конгресса готово исполнить свою роль, и я продолжаю призывать каждого члена в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он – бандит!" – сказал Байден.

Президент США также призвал конгрессменов "немедленно прислать" ему принятый законопроект о национальной безопасности, предусматривающий выделение дополнительных средств для Украины, Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь для Газы.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также выступил с речью, однако говорил только о "мире во всем мире" и ни словом не упомянул Украину.

"В настоящее время во многих смыслах на наших сердцах тяжело..., потому что стабильность находится под угрозой в Европе и на Ближнем Востоке, а наши союзники и друзья, такие как Израиль и Тайвань, продолжают бороться за свое право на существование. И я знаю, что все в этом зале преданы одному и тому же. Мы знаем, что все мы должны отстаивать национальный суверенитет и работать ради мира", – заявил Джонсон.

Напомним, спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с инициативой помогать Украине только в заем или лендлиз. Однако Белый Дом считает такой формат нецелесообразным.

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