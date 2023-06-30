Путин безрезультатно пытается восстановить свой авторитет после мятежа Пригожина – Bloomberg

После дневного мятежа внутренняя борьба распространилась в силовых ведомствах РФ.

Диктатор Владимир Путин безрезультатно пытается восстановить свой авторитет в России после мятежа главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание пишет, что после суточного мятежа внутренняя борьба распространилась в силовых ведомствах РФ. Источники издания сообщают о задержании не менее одного генерала, поддержавшего действия Пригожина.

Противники министра обороны Сергея Шойгу из спецслужб активизировали внутренние призывы к его устранению, сообщают источники издания на условиях анонимности.

Пригожин в последние месяцы публично критиковал главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, давнего союзника Путина, из-за отсутствия успеха во вторжении в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Федеральная служба безопасности РФ получила задачу ликвидировать Евгения Пригожина после неудачного мятежа.

Кроме того, мы ранее информировали, что после военного мятежа Министерство обороны РФ хочет взять наемников под свой контроль. Это касается даже тех подразделений, которые действуют в Сирии.

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