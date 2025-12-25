"Путин - безжалостный убийца": в Сенате США сделали жесткое заявление

Война России против Украины

Российские атаки на Украину во время празднования Рождества свидетельствуют, что президент государства-агрессора Владимир Путин не заинтересован в мире и ему нельзя доверять.

Об этом говорится в заявлении комитета Сената США по вопросам международных отношений.

Американские сенаторы напомнили о давней традиции рождественского перемирия, которая применялась враждующими странами даже во время Первой мировой войны.

«Сегодняшнее решение Путина начать атаки, а не прекратить огонь, является отрезвляющим напоминанием для всех нас: Путин — безжалостный убийца, который не заинтересован в мире и которому нельзя доверять», — говорится в заявлении, которое подписали сенаторы от обеих американских партий.

В заявлении осуждены жестокие атаки России на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецкую область и Кривой Рог, которые были совершены «против невинных украинцев, которые собрались, чтобы отпраздновать Рождество со своими близкими и в молитве».

Американские сенаторы отметили, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на рождественское перемирие, но именно Путин не захотел прекращать огонь.

«Он [президент РФ Владимир Путин] приказывает солдатам продолжать совершать жестокие преступления агрессии в один из самых святых христианских дней», — говорится в заявлении.

Сенаторы выразили свою солидарность с украинцами, которые «празднуют Рождество в сложнейших условиях».

«Вера украинцев — сила, более сильная, чем зло, развязанное сегодня Кремлем», — убеждены авторы заявления.

напомним, в среду, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не только отвергла предложение о рождественском перемирии, но и продолжает наносить массированные удары и убивать людей в день, когда украинцы празднуют Святвечер.