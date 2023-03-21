Путин бился ногами и сжимал кресло: психолог указал на признаки, как Си Цзиньпин издевался над главой Кремля

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встреч с российским преступником Владимиром Путиным доминировал и смотрел с психологическим давлением на него. Китайский президент "просто издевался над ним".

Об этом рассказал политический психолог Валентин Ким в эфире телеканала "Киев".

Также читайте В студии Соловьева в прямом эфире чуть не скончался пропагандист (видео)

"Мачизм Путина заканчивается там, где начинается граница Китая. Это всем известно. В этом случае мы наблюдали несколько невербальных признаков, то, как он нервничал, он бился ногами, сжимал кресло.. .. это демонстрирует нам доминацию Си Цзиньпина. Если посмотреть на них двух, сразу видим подавленность Путина и доминацию Си Цзиньпина. Поведение лидера КНР в таком случае более интересно, чем поведение Путина. Позиция господина Си очень интересна, он просто издевался над Путиным, его посадка, этот поворот головы, этот взгляд, который он от него не отрывал на протяжении всей его речи... это очень сильное психологическое давление ... Он на него смотрит, как руководитель на подчиненного... Такая поза... такой взгляд... неподвижность... Он как экономит движения, он не тратит их на своего подчиненного. Это признаки невербальной доминации", — рассказал он.

Визит Си Цзиньпина к Путину

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В понедельник прошла первая встреча лидеров двух государств, во вторник, 21 марта, прошли переговоры в расширенном составе и подписание официальных документов. Одна из ключевых тем переговоров – война РФ против Украины и китайский "мирный план".

По итогам второго дня переговоров Си и Путин сделали совместное заявление, которое касалось прежде всего мирного урегулирования в Украине и экономического сотрудничества двух стран.

Лидер Китая – к Путину, премьер Японии – к Зеленскому

Читайте также: