Путин боится НАТО: приведет ли к эскалации войны вступление Украины в Альянс — Мережко

Нынешний хозяин Кремля, который ведет себя как военный преступник, имеет инстинкт самосохранения и не отважится воевать с Североатлантическим Альянсом.

Украинский политик, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко считает, что членство Украины в НАТО в нынешних условиях остановило бы российскую агрессию.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Комментируя недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что он видит Украину в Альянсе и все страны-участники поддерживают такое решение, украинский политик подчеркнул, что открытым остался вопрос, когда это может произойти.

"Главным препятствием является состояние войны, в котором мы находимся, потому что некоторые западные политики опасаются, что когда Украина сейчас станет членом НАТО, это приведет к открытому и прямому конфликту, по сути войне между НАТО и Россией", — отметил Мережко.

При этом политик подчеркнул, что с такими опасениями лично он не соглашается.

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"Я считаю, что если бы Украина сейчас стала членом НАТО, это остановило бы агрессию. Я привожу пример Финляндии и Швеции. Вступление Финляндии – это был шок для Путина, он не мог себе этого представить. По его логике, он начал эту войну, чтобы не допустить расширения НАТО, а здесь этот случай совершенно не вписывается в эту логику и даже разрушает ее. Путин боится НАТО, он понимает, что 30 государств [участников Альянса] являются сильнейшими в мире в военном, экономическом и политическом смысле. Инстинкт самосохранения у него есть, он боится за собственную шкуру, хоть он ведет себя как типичный военный преступник”, — сказал Александр Мережко.

Народный депутат отметил, что будет очень сложно убедить все страны в необходимости как можно скорее принять Украину в Североатлантический Альянс, но он не считает это невозможным и именно в этом направлении идет работа на парламентском уровне.

“В этих реальных условиях для нас важно получить приглашение от НАТО. Чтобы было принято принципиальное решение о том, что Украина становится членом НАТО, это требует определенного времени. Мы пытаемся убедить парламентариев из разных парламентов стран-членов НАТО, чтобы они нас поддержали", — отметил Мережко.

Он отметил, что в Альянсе есть страны-энтузиасты, уже на нашей стороне и понимающие, что вступление Украины в НАТО — это гарантия безопасности не только для всей Европы.

"Россию провоцирует не расширение НАТО, а слабость, так называемые "серые зоны", которые еще не определились, где они. Со стороны НАТО нам нужно политическое решение, и я надеюсь, что нам удастся это сделать на саммите в Вильнюсе”, — резюмировал украинский политик.

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