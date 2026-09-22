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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Путин боится собственного окружения: зачем Кремль расширяет охрану диктатора

Путин усиливает охрану и вместе с тем ограничивает доступ к себе: теперь рядом с ним даже гости должны оставлять телефоны и часы. Эксперты объяснили, что может стоять за подобными мерами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Путин увеличивает охрану

Путин увеличивает охрану / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин серьезно обеспокоен своей безопасностью. С начала полномасштабной войны он уже четырежды увеличивал численность собственной охраны. По словам экспертов, все потому, что диктатор начал панически бояться своего окружения.

Об этом пишет Onet.

Путин боится собственного окружения, а потому усиливает охрану

В конце августа Путин подписал очередной указ, расширяющий штат центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО). По данным американского аналитического центра Jamestown Foundation, который отслеживает политические и военные процессы в странах бывшего СССР, это уже четвертое такое решение с 2022 года.

Теперь в центральном аппарате ФСО работает 812 человек. Впрочем, это не общая численность спецслужбы, которая отвечает за безопасность Путина, Кремля и других ключевых фигур и государственных институций РФ, а только ее руководящее ядро и персонал, который непосредственно обслуживает руководителей ведомства.

С начала войны штат центрального аппарата ФСО суммарно вырос на 12%. Для сравнения: до 2022 года его численность оставалась неизменной на протяжении 13 лет. Показательно и то, что на этот раз структуру изменили в середине года, а не в начале, как это делали раньше для удобства планирования бюджета.

В то же время расширение руководства ФСО не связано с успешными атаками украинских дронов, поскольку защита важных должностных лиц и Путина от воздушных угроз входит в компетенцию армии и ФСБ.

По мнению специалистов Jamestown Foundation, основная цель этих изменений — жестче фильтровать людей с допуском к Путину, усилить охрану резиденций и правительственных объектов, а также увеличить количество верных кадров в ближайшем окружении диктатора.

В частности, с весны 2026 года правила поведения рядом с Путиным изменились. Чиновники и даже гости теперь обязаны сдавать не только мобильные телефоны, но и любые часы как электронные, так и механические.

Исключение делают разве что для наиболее приближенных лиц, таких как соратник Путина Сергей Чемезов, являющийся генеральным директором корпорации «Ростех» и близким другом Путина.

Развитие ФСО имеет двойную цель: обеспечить лучшую физическую защиту Путина и уменьшить его зависимость от других силовых ведомств — прежде всего ФСБ, Росгвардии и Министерства обороны.

«Чем больше Путин расширяет круг своей личной охраны, тем больше он демонстрирует, что не доверяет собственным элитам и спецслужбам», — говорит аналитик Jamestown Алекс Горобец.

Путин боится покушения и постоянно увеличивает охрану

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин существенно усилил меры собственной безопасности и охраны чиновников. Глава Кремля подписал указ о расширении штата Федеральной службы охраны (ФСО) до более чем 800 человек, что стало уже четвертым увеличением численности этой службы с начала полномасштабной войны.

Как сообщали в отчете Института изучения войны и The Telegraph, меры безопасности резко усилили из-за угроз ударов украинских дронов, внутреннего переворота, а также роста количества убийств и покушений на чиновников и военных по всей России.

В частности, с декабря 2025 года было совершено по меньшей мере пять покушений на чиновников, среди которых подрыв взрывчатки против командующего Воздушно-космических сил РФ генерал-полковника Александра Чайка.

Для личной защиты Путина применяют ряд дополнительных шагов: он проводит время в подземных бункерах, перемещает системы ПВО ближе к своим резиденциям и массово цензурирует информационное пространство.

Согласно данным разведывательных служб, для сотрудников, работающих в непосредственной близости от Путина, введены строгие протоколы. Им запретили пользоваться общественным транспортом, мобильными телефонами или другими устройствами с доступом в интернет, а в их домах установили системы безопасности.

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