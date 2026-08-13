Путин боится украинских дронов: как Кремль скрывает настоящее местонахождение диктатора

Владимир Путин / © Associated Press

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Секретность вокруг Путина значительно больше, чем меры безопасности любого западного лидера. Если американских чиновников хоронят только из-за реальных угроз, то в РФ безопасность диктатора переросла в постоянный маскарад с двойниками и технологическими манипуляциями.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

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Как в Кремле маскируют реальные передвижения Путина

По словам журналистки Фариды Рустамовой, фейки о том, где находится Путин, — это норма. Встречи, которые показывают по ТВ как «сегодняшние», действительно могут быть сняты 1,5–2 месяца назад. А для отвлечения внимания Кремль дополнительно запускает кортежи-обманки.

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Российские спецслужбы испугались еще больше после того, как Израиль ликвидировал аятоллу Хаменеи, отследив его из-за сломанных уличных камер. После этого в Москве срочно выключили охраняющую Путина секретную систему видеонаблюдения. Как пишет Financial Times, ее включили, только когда полностью отрезали от интернета и проверили на безопасность.

Факт использования заранее снятых роликов — так называемых «консервов» — подтвердили и во время войны с Ираном. Расследование «Радио Свобода» показало, что встречи Путина с транслировавшимися в первые дни этого конфликта чиновниками были записаны заранее. Доказательством стали листья растения аглаонема в его кабинете, которую заменили еще в конце февраля.

Что известно о секретном влечении и одинаковых кабинетах

Из-за ударов украинских беспилотников по России Путин еще больше беспокоится о собственной безопасности. По словам перебежчика из его спецслужб, глава РФ практически отказался от авиаперелетов и теперь ездит по бронепоезду.

Этот поезд визуально замаскирован под обычный пассажирский состав РЖД. Однако внутри оборудован специальной связью, тренажерным залом и спа-салоном. Для него строят отдельные железнодорожные пути. В частности, спутниковые снимки подтвердили наличие не обозначенной на картах станции с вертолетной площадкой возле резиденции на Валдае.

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Соучредитель и заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин выяснил, что для дезориентации публики Путину создали одинаковые кабинеты в разных резиденциях.

«Путин в этом смысле является карикатурой на персонажа, доведшего все, что происходит вокруг себя до абсурда. Трамп, по-моему, только начинает двигаться в этом направлении», — отметил Рубин.

Сравнение с мерами безопасности в США

Западные спецслужбы прячут своих лидеров только во время прямой угрозы. Так, 8 июля Трампа тайно вывезли из аэропорта Анкары в кузове грузовика для бортового питания — разведка предупредила, что Иран готовит ракетное покушение. Ранее также спасали Билла Клинтона в 2000 году и Дика Чейни в 2002-м.

В то же время Белый дом подвергли критике за то, что об опасности не предупредили экипаж самолета и журналистов.

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«Пресса придерживалась установленных правил. Журналисты никогда бы не подвергли опасности чью-то жизнь, причем в данном случае — и свою собственную. Они, как и сотрудники, ничего не подозревавшие на борту самолета, также заслуживали того, чтобы им предоставили возможность составить альтернативный план поездки», — отметил бывший спикер Белого дома и Пентагона Джон Кирби.

Он также назвал недопустимыми действия ответственных служб, позволивших экипажу и пассажирам лететь этим самолетом, не зная о реальной опасности.

Напомним, российский «фюрер» Владимир Путин все больше опасается ударов украинских дронов. Более того, диктатор принимает меры для устранения политических соперников, потому что недовольство его войной продолжает нарастать.

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