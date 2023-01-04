"Путин болен раком": Данилов и Буданов заявили, что диктатору уже недолго осталось

Российскому диктатору уже нечего терять, поэтому он мог решиться на новую мобилизацию в РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин болен раком, ему уже нечего терять, так что это может быть одной из причин будущего объявления новой мобилизации в РФ.

Об этом Данилов рассказал в интервью в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, есть большая вероятность объявления в России новой мобилизации, ведь "российский Гитлер, крыса загнана в тупик", ему уже больше нечего делать. Кроме того, на мобилизацию глава Кремля мог решиться из-за своего онкологического недуга.

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"Видимо, учитывая еще одну вещь, что Путин болен раком и ему уже нечего терять, на этом свете ему уже недолго осталось, условно говоря, – им не жалко своих граждан, поэтому они будут пробовать попытаться сделать такую вещь (провести мобилизацию – ред.)", – рассказал секретарь СНБО.

В то же время глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News рассказал о раке у Путина.

"Он болеет уже очень долго", — сказал Буданов в ответ на вопрос, болеет ли президент РФ "смертельной болезнью".

А на следующий вопрос, когда Путин умрет, глава военной разведки ответил: "Думаю, очень скоро. Я надеюсь". Буданов добавил, что российский диктатор болен раком.

Глава ГУР Минобороны также убежден, что война в Украине завершится еще до смерти главы Кремля – уже в этом году.

Напомним, в начале декабря 2022 года британские СМИ сообщили, что у Путина обнаружили ряд смертельных болезней. По разным данным, российский диктатор болен раком, имеет шизоаффективное расстройство и заболевание Паркинсона.

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