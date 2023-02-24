Путин больше не будет выступать в больших залах: экстрасенс рассказала, что случилось

Следующие выступления президента РФ Владимира Путина не будут столь масштабными, как его речь к на Федеральном собрании РФ 21 февраля.

Экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская считает, что выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ было не последним, однако события уже не будут столь масштабными и важными для россиян.

Об этом экстрасенс рассказала на своем канале в YouTube.

"Следующие мероприятия будут камерными. Путин будет сидеть за столом, потому что ему все труднее работать на публику", — объяснила Людмила Хомутовская.

Напомним, по словам экстрасенса Людмилы Хомутовской, во время своего обращения к Федеральному собранию России 21 февраля глава Кремля Владимир Путин очень много кашлял. По ее словам, у российского президента большие проблемы со здоровьем, а именно разного рода опухоли.

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