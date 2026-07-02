Путин больше не может скрыть кризис: экономика РФ оказалась на грани краха из-за войны — Politico

Россия / © Associated Press

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В течение четырех лет президентства Владимиру Путину в значительной степени удавалось оградить россиян от экономических последствий войны против Украины. Однако сейчас ситуация меняется.

Об этом пишет Politico.

Топливный кризис дошел до большинства регионов РФ

По данным издания, удары Украины по ключевым объектам энергетической инфраструктуры РФ сделали войну ощутимой для миллионов россиян.

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Проблемы с поставками топлива уже фиксируют примерно в двух третях из 83 регионов России. Это создает затруднения не только для обычных водителей, но и для бизнеса.

Особенно сложная ситуация в оккупированном Крыму. Там власти объявили чрезвычайное положение и ввели ограничения на продажу горючего. Туристическая сфера, которая в мирные годы являлась важной частью экономики полуострова, резко просела.

Путин признал проблему, но умаляет ее масштаб

На прошлой неделе Путин был вынужден признать дефицит горючего и вызвать чиновников в Москву для поиска решения.

В то же время, публично он пытается подать ситуацию в оптимистическом тоне. В интервью государственным медиа Путин признал, что удары по инфраструктуре создают проблемы, но заявил, что "определенный дефицит" якобы не критический.

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Точные масштабы кризиса оценить сложно, поскольку Россия перестала публиковать часть экономических данных, в том числе внутренние цены на топливо.

Россия может импортировать топливо обратно

Politico отмечает, что ситуация дошла до того, что Россия, которую покойный американский сенатор Джон Маккейн когда-то называл "заправкой, маскирующейся под страну", теперь сама может нуждаться в импорте горючего.

Reuters сообщало, что Индия – крупнейший иностранный покупатель российской нефти – может экспортировать часть переработанного горючего обратно в Россию.

Это связано с тем, что украинские удары повреждают нефтеперерабатывающие мощности, в частности, установки, которые РФ не может быстро отремонтировать или заменить самостоятельно.

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Аналитик Фонда Карнеги Сергей Вакуленко отметил, что количество бензина в России сейчас зависит от гонки между украинскими беспилотниками и российскими ремонтными бригадами.

"Если частоту украинских атак удастся сохранить, а вред от каждой атаки будет расти, преимущество перейдет в Киев. Именно это мы сейчас наблюдаем", - написал он.

Цены и инфляция становятся новой проблемой

Даже там, где горючее еще есть, сохраняется проблема цен. Топливо оказывает существенное влияние на общую инфляцию, а Центробанк РФ предупреждает, что нынешний скачок может иметь долгосрочные последствия.

Официально власти пытаются сдерживать цены договоренностями с крупными нефтяными компаниями. Однако, по косвенным свидетельствам, в России растет теневая продажа горючего с большой наценкой.

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Это создает дополнительные инфляционные риски, которые бизнес в конечном счете переводит на потребителей.

Именно из-за этих рисков Центробанк РФ в июне снизил ключевую ставку всего на 0,25 процентного пункта — до 14,25%, хотя бизнес и часть чиновников требовали большего смягчения.

У Кремля все меньше финансового запаса

Отдельное давление на российскую экономику оказывают военные расходы.

По оценке аналитика Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге после значительного роста в первой половине 2026 года военные и секретные расходы РФ уже составляют почти половину всех государственных расходов.

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В то же время ликвидные активы Фонда национального благосостояния РФ сократились с примерно 7% ВВП в начале 2022 года до 1,7% ВВП по состоянию на апрель.

Что это значит для России

Politico пишет, что топливный кризис становится для Кремля не только бытовой проблемой, но и серьезным экономическим вызовом.

Для россиян война, которую власть годами пыталась сделать "удаленной", все чаще проявляется в очередях на заправках, дефиците горючего, росте цен и проблемах для бизнеса.

На этом фоне украинские удары по энергетической инфраструктуре РФ усиливают давление на экономическую устойчивость Путина.

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Напомним, Владимир Путин впервые публично признал, что украинские дальнобойные удары создают ощутимые проблемы для России. На фоне роста общественной усталости от войны Кремль пытается удержать контроль над настроениями внутри страны.

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