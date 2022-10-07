Путин больше не советуется с министрами относительно своих решений: "Каждые 48 часов происходит какая-то х*рня"

В Кремле Путина боятся, но больше не уважают из-за его губительных решений, которые "фюрер" принимает сам.

Российский диктатор Владимир Путин больше не советуется с министрами по поводу решений, которые собирается принять. Теперь Путин ставит "российские элиты" перед фактом, который не всегда поддерживает руководящая ветвь РФ. В результате уважения к президенту "нет уже несколько лет – только страх".

Об этом пишет российское оппозиционное издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству России.

"Еще недавно вицепремьеры и министры работали для президента хотя бы гуглом. Он им озвучивал сценарии, которые считал вероятными, и спрашивал: "А если так поступить – каких последствий ждать? А если так — что потом будет? "Сейчас этого нет", — говорит неназванный собеседник издания.

Отношение к президенту резко испортилось после повышения пенсионного возраста в 2018 году, которое, согласно соцопросам, не поддержало большинство россиян. Тогда последствия пенсионной реформы, согласованной и одобренной Путиным, Кремль переложил именно на правительство — и в падении рейтингов власти РФ сделали виновным правительство России.

В последующие годы ситуация только ухудшалась — постепенно Путин перестал предупреждать министров о том, что именно он планирует сделать в ближайшем или отдаленном будущем.

С началом пандемии коронавируса Путин окончательно отказался от консультаций с правительством — все ключевые решения начал принимать сам после краткого обсуждения с ближайшим кругом, в который в основном стали входить в первую очередь руководство спецслужб и силовых ведомств.

"Страх перед ним до уср*чки. Но это страх без уважения. Уважения (к Путину — ред.) нет уже пару-тройку лет", — рассказал анонимный собеседник "Медузы".

Издание пишет, что теперь Путин может неожиданно "сделать жест широкой души", а затем начинается "лихорадочный поиск" денег на выполнение этих "жестов", хотя еще несколько лет назад Путин действовал противоположным образом: сначала слушал предложения от ведомств, затем выбирал наиболее удачное, по его мнению.

Несмотря на это, российские министры не решаются спорить с диктатором даже после самых "неожиданных" решений. Собеседники в Кремле говорят, что этот страх, а также нежелание Путина слышать от подчиненных о проблемах, приводит к тому, что многие чиновники серьезно "украшают" действительность в докладах президенту. К примеру, не сообщают о реальных последствиях санкций для экономики.

"Каждые 48 часов происходит какая-то х*рня, никто толком ничего не понимает. К исполнителям все приходит в последний момент", — говорят в Кремле и добавляют: " Проигрывать он (Путин — ред.) не умеет. Признавать, что проигрывает — тем более".

Ранее стало известно, что в России Владимиру Путину уже начали искать замену, ведь Украина отказалась категорически от переговоров с нынешним главой Кремля.

В частности, политолог Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Владимира Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти. По словам Пионтковского, Ковальчук "понял, что война проиграна", и предложил Путину уйти, чтобы смягчить условия предстоящей капитуляции РФ.

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