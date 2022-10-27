Путин будет использовать "зерновое соглашение" как шантаж во время саммита G20 — Reuters

Российский президент Владимир Путин планирует использовать "зерновое соглашение" для давления и побуждения к переговорам других стран на саммите.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Зерновое соглашение должно завершиться 19 ноября, и все страны будут призывать Россию продолжить его действие. В Европе считают, что Путин прибудет на саммит G20, а тема продления этого соглашения станет ключевой.

"Зерновое соглашение" будет центральной темой этого саммита G20, и все постараются убедить Путина продлить его, по сути, предоставить свое разрешение или пролонгировать на больший срок", — сказал европейский дипломат.

Для России - это способ иметь козыри во время саммита, поскольку ей ничего не стоит формально согласиться на продление соглашения. По словам дипломата, лидеры стран G20 будут подталкивать Путина к такому решению и, в конце концов, он согласится. Таким образом, у Путина хотят сделать из него ключевое лицо саммита, с которым все будут хотеть провести переговоры и якобы стать теми, кто смог уговорить российского президента на продление соглашения.

Напомним, в июле этого года при посредничестве ООН и Турции было заключено соглашение, которое позволило начать экспорт зерна из украинских портов в Черном море, которые были заблокированы из-за российского вторжения.

Украина ведет трудные переговоры, чтобы обеспечить продолжение экспорта зерна из ее портов после того, как действие "зернового соглашения" закончится в конце следующего месяца.

"Зерновое соглашение" по экспорту скоро завершится: предусматривающий план "Б"

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