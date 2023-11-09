Путин будет избегать темы войны в Украине во время предвыборной кампании — ISW

Диктатор сосредоточится на критике Запада и "стабильности" в России.

Российский диктатор Путин во время своей предвыборной кампании, вероятно, будет избегать темы войны в Украине.

Также читайте Изменила бы ли смерть Путина ход войны: мнение руководителя разведки Эстонии

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны ( ISW ).

Оппозиционные российские СМИ сообщают, что источники в Администрации президента РФ рассчитывают провести предвыборную кампанию с сопротивлением на то, что Путин сделал Россию "островком покоя".

Источники сообщают, что рейтинги Путина растут после его критики стран Запада, поэтому российская пропаганда активно это использует. В российской пропаганде появляется все большее количество материалов о "трудностях" жизни в странах Запада и якобы не способность США одновременно поддерживать Украину и Израиль одновременно.

Кроме того, сообщается, что пропаганда будет избегать темы войны в Украине во время предвыборной кампании, если на поле боя не будет серьезного военного успеха.

Аналитики напомнили, что ранее диктатор Путин уже умалял российские наступательные усилия под Авдеевкой, называя это "активной обороной", соответствующей вышесказанному.

Кроме того, подконтрольная Кремлю партия "Единая Россия" во время предвыборной кампании в Госдуму поняла, что использование темы войны в Украине было неэффективным и контрпродуктивным.

"Однако беспокойство в Кремле и "Единой России" по поводу внутренней поддержки войны не является признаком того, что они сталкиваются с законной угрозой на предстоящих президентских выборах. Эта подготовка кампании, если она состоится, удвоит отказ Путина мобилизовать российское общество на военное положение и может увеличить информационные расходы, необходимые для поддержки долгосрочных военных усилий в Украине", — отметили аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин снова будет идти в президенты, и это позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин издал очередной маразм об истории Украины.

Читайте также: