"Путин будет пытаться отомстить": Зеленский высказался о бегстве "смелого" диктатора Асада

Глава Кремля Владимир Путин постарается отомстить за падение в Сирии диктаторского режима Башара Асада.

Об этом говорилось в обращении президента Украины Владимира Зеленского 10 декабря.

Он отметил, что именно сегодня, 10 декабря, Международный день прав человека сопровождается чудовищными фотографиями сирийских тюрем и застенков, которые повстанцы открыли после бегства Башара Асада. Диктаторский режим в Сирии десятилетия держался исключительно на насилии. И именно таковы все режимы, которые поддерживает и Путин.

"Мы видели такие же тюрьмы, застенки, неописуемое насилие, унижение, избиение, пытки, изнасилование и другие преступления на нашей территории в каждом населенном пункте, который был оккупирован российскими захватчиками. Там людей унижали на протяжении многих лет. Мужчин и женщин. Их били, пытали, насиловали. Тысячи и тысячи людей прошли через эту. фабрику насилия", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия – это государство-тюрьма, которое может содержать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и застенкам, которые она там размещает.

"С начала российской оккупации за танками всегда идут репрессии и пытки. Впервые мы увидели это на нашей земле в Крыму в 2014 году, когда российская оккупация привела к репрессиям коренного народа, крупнейшей мусульманской общины Украины – крымских татар, а также журналистов и политических деятелей. Затем Россия продолжила свои ужасные нарушения прав человека в оккупированном Донбассе, включая печально известной тюрьмой "Изоляция", – сказал президент.

"Асад и Путин – это не просто вассал и сюзерен"

Зеленский назвал сирийского и русского диктаторов соучастниками в насилии.

"Такие диктаторы, как Асад, не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин будет пытаться отомстить за падение Асада. Именно поэтому мы нуждаемся в единстве и силе, чтобы противостоять режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя только страдания, боль и руины", – подчеркнул президент.

Напомним, Россия начала массовое отступление своих войск из Сирии с помощью военно-транспортных самолетов. Оккупанты грузят технику, вооружение и остатки личного состава, сообщили в украинской разведке.

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