"Путин будет слушать Америку, если она усилит давление": Зеленский обратился к Евросовету и назвал условие для мира

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин будет вынужден прислушаться к США, если Вашингтон проявит решительность и перекроет финансовые потоки, питающие агрессию против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета.

Реклама

Глава государства выразил благодарность европейским лидерам, прилагающим усилия для сохранения единства между Европой и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что дух союза американского народа остается фундаментом общей безопасности.

Реклама

«В Америке так много людей с добрым сердцем, которые искренне хотят, чтобы зло проиграло, а Украина выстояла. Именно такие сердца помогли Европе защитить свою свободу, такие люди воевали во время D-Day, победили в Холодной войне и хотят лучшего для Европы. Это сердца людей, желающих быть союзниками, а не разделять или унижать Европу. Я верю, что большинство американцев до сих пор так думают. И, наконец, Американский народ скажет свое слово», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключ к прекращению войны состоит в бескомпромиссном экономическом и политическом давлении со стороны США.

«Путин будет слушать Америку, если Америка действительно усилит давление на него и четко даст понять одно: либо он выбирает мир, либо больше не получает денег на свою войну», — подытожил украинский лидер.

Ранее мы писали о том, что переговоры с Россией могут пойти по новому сценарию: Зеленский раскрыл детали замысла.

Реклама

Новости партнеров