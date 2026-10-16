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"Путин будет слушать Америку, если она усилит давление": Зеленский обратился к Евросовету и назвал условие для мира
Путин будет слушать Америку, если она действительно усилит давление и лишит Кремль денег на войну, отметил Владимир Зеленский.
Российский диктатор Владимир Путин будет вынужден прислушаться к США, если Вашингтон проявит решительность и перекроет финансовые потоки, питающие агрессию против Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета.
Глава государства выразил благодарность европейским лидерам, прилагающим усилия для сохранения единства между Европой и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что дух союза американского народа остается фундаментом общей безопасности.
«В Америке так много людей с добрым сердцем, которые искренне хотят, чтобы зло проиграло, а Украина выстояла. Именно такие сердца помогли Европе защитить свою свободу, такие люди воевали во время D-Day, победили в Холодной войне и хотят лучшего для Европы. Это сердца людей, желающих быть союзниками, а не разделять или унижать Европу. Я верю, что большинство американцев до сих пор так думают. И, наконец, Американский народ скажет свое слово», — отметил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что ключ к прекращению войны состоит в бескомпромиссном экономическом и политическом давлении со стороны США.
«Путин будет слушать Америку, если Америка действительно усилит давление на него и четко даст понять одно: либо он выбирает мир, либо больше не получает денег на свою войну», — подытожил украинский лидер.
Ранее мы писали о том, что переговоры с Россией могут пойти по новому сценарию: Зеленский раскрыл детали замысла.