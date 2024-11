Путин был близок к использованию ядерного оружия: откровение из биографии экс-премьера Британии

В октябре 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин был настолько близок к применению ядерного оружия, что тогдашняя премьер-министр Великобритании Лиз Трасс серьезно готовилась к потенциальным последствиям катастрофы.

Об этом говорится в обновленной версии ее биографии, сообщает The Independent.

Книгу "Out Of The Blue" ("Внезапно") о карьере консерваторки Лиз Трасс, которая короткое время была британским премьером, написали журналисты Гарри Коул и Джеймс Гил.

В этой книге, описывающей события 2022 года, говорится, что бывшая премьер-министр провела свои последние дни в должности, изучая карты погоды и готовясь к случаям радиационного загрязнения в Великобритании на фоне того, что американская разведка сообщала о неизбежности удара.

Лиз Трасс сообщили, что российскому президенту осталось всего несколько часов до развертывания ядерного оружия, которое выбросит в атмосферу радиоактивный материал, который может распространиться на 1700 миль (т.е. более 2700 км) от места взрыва.

В биографии говорится, что Трасс потратила "много часов, изучая спутниковые данные о погоде и направлениях ветра" из-за опасений, что "неправильная погода" может оказать "прямое влияние на Британию".

Опасения Британии по поводу возможной ядерной атаки базировались на информации, поступившей от американских спецслужб.

Собственно, в октябре 2022 года президент США Джо Байден заявил о прямой угрозе ядерного нападения со стороны России.

Напомним, полномасштабная война в Украине несколько раз могла перерасти в ядерный конфликт в связи с особенностями хранения россиянами ядерных боеголовок на военных базах.

